興達港漁市遮陽設施未完整 高市：續討論凝聚共識

高雄市興達港觀光漁市滿10週年，市府在中央補助下，裝設入口意象、遮陽設施等，但有部分區段未設遮陽設施，被質疑不完整。經發局表示，將持續與管委會及攤商討論、凝聚共識。

高雄市政府去年爭取到經濟部新台幣1300萬元補助，推動興達港觀光漁市的環境改造計畫，設置入口意象、攤位頂棚、視覺走廊及港口共食休憩區等，期望讓興達港觀光漁市成為兼具旅遊觀光、親子休憩與文化共融的全新地標。

不過興達港觀光漁市有部分區段未裝設遮陽設施，被外界質疑不完整。有媒體報導指出，是因為該區段民宅居民憂心遮陽帆布會阻礙救火及逃生動線而未設置。

對此，經發局今天回應表示，興達港觀光漁市環境改造計畫是依攤商共識及管委會合意共同規劃，遮陽帆布部分第一階段就既有設備進行更新美化。由於此次改造後攤商反映遮陽效果佳，後續將持續與管委會及攤商討論、凝聚共識。

興達港觀光漁市昨天舉行10週年慶典暨入口意象揭幕儀式，活動包含消費滿百摸彩、知名歌手演出等。興達港觀光漁市總幹事鄭瑞益說，活動現場人數較平時增加3倍，未來也會持續用心服務，希望讓漁市成為大家喜愛的旅遊好去處。

經發局長廖泰翔並預告，自9月起，興達港觀光漁市將加入高雄演唱會經濟「商圈夜市優惠券」合作市集，屆時歌迷可持券到此吃美食，享受濱海小旅行。