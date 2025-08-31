快訊

找到「治癒心碎」的秘密！英實驗揭2招可望改善心臟功能

興達港漁市遮陽設施未完整 高市：續討論凝聚共識

中央社／ 高雄31日電

高雄市興達港觀光漁市滿10週年，市府在中央補助下，裝設入口意象、遮陽設施等，但有部分區段未設遮陽設施，被質疑不完整。經發局表示，將持續與管委會攤商討論、凝聚共識。

高雄市政府去年爭取到經濟部新台幣1300萬元補助，推動興達港觀光漁市的環境改造計畫，設置入口意象、攤位頂棚、視覺走廊及港口共食休憩區等，期望讓興達港觀光漁市成為兼具旅遊觀光、親子休憩與文化共融的全新地標。

不過興達港觀光漁市有部分區段未裝設遮陽設施，被外界質疑不完整。有媒體報導指出，是因為該區段民宅居民憂心遮陽帆布會阻礙救火及逃生動線而未設置。

對此，經發局今天回應表示，興達港觀光漁市環境改造計畫是依攤商共識及管委會合意共同規劃，遮陽帆布部分第一階段就既有設備進行更新美化。由於此次改造後攤商反映遮陽效果佳，後續將持續與管委會及攤商討論、凝聚共識。

興達港觀光漁市昨天舉行10週年慶典暨入口意象揭幕儀式，活動包含消費滿百摸彩、知名歌手演出等。興達港觀光漁市總幹事鄭瑞益說，活動現場人數較平時增加3倍，未來也會持續用心服務，希望讓漁市成為大家喜愛的旅遊好去處。

經發局長廖泰翔並預告，自9月起，興達港觀光漁市將加入高雄演唱會經濟「商圈夜市優惠券」合作市集，屆時歌迷可持券到此吃美食，享受濱海小旅行。

攤商 興達港 管委會

延伸閱讀

高市推動龍水里拆里引反彈 里長怒問：龍貓隧道該歸誰？

勤業眾信「亞資創新服務中心」高雄揭牌 助南台灣企業國際化

高市興達港觀光漁市升級 新入口意象將揭幕

未來出國手機不一定開漫遊 裝eSIM卡就能高速上網通訊

相關新聞

韓團TWICE高雄演唱會旅店調漲房價10倍 高市觀光局：將依法開罰

韓國人氣女團TWICE同名世界巡演起跑，預計11月22日、23日在高雄世運主場館登台演出，近日網友陸續發現，演唱會期間一...

搭輕軌可反悔！高雄輕軌「同站進出7分鐘免費」 民眾盼延長時間

高雄輕軌不時發生民眾搞錯順逆行月台，或是認為等車時間太久，需改搭其他交通工具狀況，民眾必須「同站進出」輕軌月台，過去輕軌...

岡山秀傳醫院25周年院慶 帥哥、美女議員參選新人同框搶曝光

秀傳醫療體系接手高雄市立岡山醫院滿25年，今天舉辦院慶活動，會場嘉賓雲集。明年市長、市議員改選，立委邱志偉及柯志恩分率子...

高雄偏鄉交通措施未達中央目標 公車式小黃車數太少不夠民眾使用

高雄市為滿足偏鄉交通不便問題，近10年獲中央補助1億2千萬推動公車式小黃和「幸福共享高雄GO」，提供多元彈性交通模式，但...

青年挖掘枋寮風土記憶增加認同「留在家鄉也是一個選擇」

屏東縣枋寮鄉位處屏東平原與恆春半島交界，坐擁山海資源，也是南屏東交通樞紐，為讓旅客路過枋寮停下腳步，地方創生團隊投入，從...

部分居民不同意裝設 興達港漁市遮陽棚有「破口」

創立滿10周年的高雄興達港觀光漁市，獲經濟部補助1300萬元改造，更新入口意象，攤販區統一裝設藍白色調遮陽棚及雨遮，展現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。