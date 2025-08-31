岡山秀傳醫院25周年院慶 帥哥、美女議員參選新人同框搶曝光
秀傳醫療體系接手高雄市立岡山醫院滿25年，今天舉辦院慶活動，會場嘉賓雲集。明年市長、市議員改選，立委邱志偉及柯志恩分率子弟兵及團隊上台搶曝光，邱志偉辦公室執行長蔡秉璁及國民黨資深議員陸淑美之女黃韻涵以新人之姿投入市議員選戰，大岡山選區將有激戰。
高雄市立岡山醫院早年經營不善，委託秀傳醫療集團經營至今滿25年，院方在壽天國小辦院慶活動，邀請社區居民、院內同仁及各界嘉賓歡慶。
秀傳集團總裁黃明和透過視訊參與院慶活動，岡山醫院院長于慶龍表示，多年來秉持「專業醫療、社區共榮」理念，無論是精進醫療服務品質、更新設備或社區健康促進等層面，皆持續努力不懈，25年是新的里程碑，將與居民攜手邁向更健康、安心、幸福的下一個25年。
立委邱志偉率現任議員林志誠及參選議員的子弟兵蔡秉璁一起上台。他表示，感謝秀傳25年辛苦守護北高雄居民健康，為打造「岡橋副都心」，便捷交通及完善醫療體系皆不可或缺。
藍營部分，立委柯志恩偕議員方信淵及參選新人黃韻涵上台致詞。柯說，感謝黃明和總裁在立法院創厚生會，她自己也是其中一員，秀傳醫療體系從生到老、身心靈等不同層面照顧在地居民，期許未來50年、100年一直延續下去。
高雄市第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）現有5席議員，藍3、綠2，議員宋立彬、方信淵、黃秋媖、林志誠爭取連任，前高市副議長陸淑美選擇交棒女兒黃韻涵，另有立委邱志偉辦公室執行長蔡秉璁也宣布參選大岡山區議員。
蔡秉璁、黃韻涵以新人之姿投入選舉，現場選民紛以「帥哥」、「美女」稱呼，關注度很高。邱志偉特別推薦蔡是高雄囝仔，雄中、台大畢業，曾在經濟部及總統府歷練過，希望大家給新人機會。黃韻涵畢業於美國休士頓大學企業管理系，曾任國民黨高雄市青工會總會長，臉書粉絲頁有近2萬人追蹤。
