接連3個連假 澎湖縣府：9/1起開放機位需求登記

今年教師、中秋及雙十節接連有3個連假，澎湖縣政府考量民眾訂位需求，鄉親機位需求服務窗口9月1日上午9時起開放機位需求登記，將視機位需求協調包機疏運。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年教師、中秋及雙十節等，各有連續3天的假期。民航局公布教師節連假管制航空疏運期為9月26日至30日，澎湖航線提供538架次4萬1534個座位數；中秋節則為10月3日至7日，提供520架次4萬730個座位數；雙十節則是10月9日至13日，提供512架次3萬9222個座位數。

澎湖縣政府考量連假期間，澎湖鄉親返鄉及旅遊往返台澎交通需求，除持續請民航局協調各航空公司再加開加班機外，預估仍會有許多鄉親訂不到機位，因此自9月1日上午9時起，鄉親機位需求服務窗口受理民眾機位需求登記。

縣府表示，鄉親除可在機位需求服務窗口受理登記外，亦可洽各旅台同鄉會及縣轄各鄉市公所、村里辦公處索取機位需求申請表，填妥後再傳真至登錄中心。將依彙整需求數量，向各航空公司協調再增開包機，並自9月9日起陸續通知鄉親機位安排及開票，以利連假往返。