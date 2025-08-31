高雄偏鄉交通措施未達中央目標 公車式小黃車數太少不夠民眾使用

高雄市為滿足偏鄉交通不便問題，近10年獲中央補助1億2千萬推動公車式小黃和「幸福共享高雄GO」，提供多元彈性交通模式，但審計部發現全市7個偏鄉行政區的公共運輸涵蓋率僅81.64％，低於中央目標值，且公車式小黃常有違法超載事件，車輛數少、在地交通需求高，民眾抱怨常預約不成，甚至屢有預約未乘而排擠實際需求者。

為解決偏遠地區公車乘載率低，補貼效率不佳，公車行經路線易受地理限制，無法滿足路線末端旅運需求，高雄自2014年起推動「公車式小黃」，以計程車替代公車提供服務，收費比照公車，可使用實體電子票證，也在偏鄉推出義大轉診、就醫預約接駁服務，截至去年7月，全市公車式小黃含預約路線已達48條。

此外，高市2022年將公車式小黃升級，另推出「幸福共享高雄GO」，整合偏鄉在地多元車輛導入媒合平台，在一定範圍內採「點對點預約共乘」模式，民眾能不限旅次目的，在各單位預約後即可搭乘，目前已在杉林、內門、六龜、茂林和甲仙區啟動，年底預計將完成桃源和那瑪夏區，達成旗美九區使用幸福共享高雄GO目標。

截至去年7月，高市在偏鄉佈建公車式小黃和幸福共享高雄GO已獲中央補助1億2836萬元。但根據交通部TDX運輸資料，高市六龜、田寮、甲仙、杉林、那瑪夏、茂林、桃源7區門牌數為18387站，公共運輸站周邊500公尺所涵蓋的門牌數達15011站，整體公共運輸涵蓋率僅81.64％，低於台灣永續發展目標所定目標值91％。

審計部在去年決算報告中指出，高雄偏鄉地區公共運輸涵蓋率81.64％，部分在地長者、學生就醫就學未納列服務範圍，而田寮、那瑪夏區涵蓋率甚至低於8成，路線仍有精進空間；此外公車式小黃受限車型，單趟可載運人數大幅減少，導致尖峰時段為因應大量搭乘需求，屢有超載事件，應檢討各路線不同時段的乘車情況，適當調整。

此外，審計部指出，去年5、6月「幸福共享高雄GO」美濃線每日平均載客趟數為11.4趟，高於交通部去年11月發布的計程車營運狀況調查報告「全國專職計程車平均每日載客趟數為8.8趟」，意即美濃線預約使用人次居高，民眾反映難以預約搭乘，且不時發生預約未乘而排擠實際需求者。

交通局表示，高市多區的公車式小黃路線多已實施「隨招隨停」模式，為此能提升民眾搭乘率及接觸率，也已請業者持續和地方宣導，民眾可隨路況上車的彈性機制；針對尖峰時段超載事件，市府已請業者確實依車輛核定載客數營運，並派員不定期稽查，同時分析票證數據掌握各區需求，鼓勵業者引進多元車型，提升載客量能。