韓團TWICE高雄演唱會旅店調漲房價10倍 高市觀光局：將依法開罰

韓國人氣女團TWICE同名世界巡演起跑，預計11月22日、23日在高雄世運主場館登台演出，近日網友陸續發現，演唱會期間一家美術館附近旅店住宿費用竟然暴漲10倍之多。高市觀光局長高閔琳回應，已派員稽查房價，確實有超收情況，將依發展觀光條例處1至5萬元罰鍰。

是TWICE出道10年首次來台開唱，官方6月公告後就曾發現一波旅館漲價風波，最近又有網友在社群上發文表示，平日只要1134元住宿費，在演唱會當天竟變成1萬1600元，「是在跟我開玩笑嗎？」

網友紛紛留言，「另家商務旅館一晚價格原為2877元，但演唱會時漲成7814元」、「超多間都這樣，一模一樣房型，價格從1900變成7000多，好險提早訂」、「國旅都一個樣」、「台北都不會這樣！！高雄市觀光局應該要處理」。

針對演唱會期間旅宿業者疑似哄抬房價情形，高市觀光局長高閔琳親自回應指出，有關承攜行旅學產文教會館高雄美術館雙人房房價疑有超收情形， 經查該飯店向本局備查房價2人房6720元，4人房價9520元，行政套房1萬3720元。

高閔琳說，觀光局8月30日已派員至現場稽查，查有4人房售價1萬4354元，已有超收情形，將依發展觀光條例處以1萬至5萬元罰鍰。近期高雄大型活動及國際演唱會眾多，觀光局將持續加強稽查，保障消費權益。