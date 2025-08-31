快訊

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

原來沒吃夠蛋白質 健身教練改變三餐吃法驚覺整個人都變了

高雄援中港濕地夏季護蟹 志工加強巡守防路殺

中央社／ 高雄31日電

高市工務局今天表示，高雄援中港濕地每年夏季都有上千隻兇狠圓軸蟹母蟹橫越馬路，前往大海釋放幼蟹。志工們將加強巡守，也提醒民眾勿夜間自行進入濕地，以免干擾。

援中港濕地與典寶溪相連，屬於半鹹水紅樹林生態系，是多種陸蟹和招潮蟹的重要棲息環境。每年夏季，都有上千隻兇狠圓軸蟹母蟹會從巢穴中現身，並橫越馬路，前往大海釋放腹中的幼蟹。

但這段旅程充滿險阻與挑戰，不僅要避開車輛帶來的「路殺」風險，也面臨人為捕捉及環境干擾威脅。

高雄市工務局公園處今天新聞稿表示，為了讓這些陸蟹媽媽能安全達陣，志工們每年會在釋幼季節加強巡守，清除路徑上的障礙物，設置交通警示標誌，並與警方合作防止盜捕行為，守護這場生命壯舉。

公園處表示，白天天氣陰涼或雨後，陸蟹會在巢穴附近活動，是民眾自行觀察的好時機；但由於夜晚濕地環境無照明，且燈光會干擾陸蟹正常活動，出於生態保育與安全考量，不建議民眾自行夜間進入濕地。

公園處指出，台灣濕地保護聯盟會在合適的夜間舉辦教育活動，帶領民眾在安全的環境中體驗觀察，並參與科學調查，藉此提升大眾對生態保護的認識與參與感，成為守護濕地生物多樣性的重要力量。

濕地

延伸閱讀

TWICE高雄開唱門票秒殺 飯店房價飆10倍網傻眼：開玩笑嗎？

高雄男大鬧醫院女友竟死在家中 高大成研判這個可能居高

高雄甜點店中秋展示盒遭竊 店家：祝小偷吃了身體健康

高雄男駕車半路音響突冒煙 逃下車煙越燒越大打119求救畫面曝

相關新聞

韓團TWICE高雄演唱會旅店調漲房價10倍 高市觀光局：將依法開罰

韓國人氣女團TWICE同名世界巡演起跑，預計11月22日、23日在高雄世運主場館登台演出，近日網友陸續發現，演唱會期間一...

搭輕軌可反悔！高雄輕軌「同站進出7分鐘免費」 民眾盼延長時間

高雄輕軌不時發生民眾搞錯順逆行月台，或是認為等車時間太久，需改搭其他交通工具狀況，民眾必須「同站進出」輕軌月台，過去輕軌...

青年挖掘枋寮風土記憶增加認同「留在家鄉也是一個選擇」

屏東縣枋寮鄉位處屏東平原與恆春半島交界，坐擁山海資源，也是南屏東交通樞紐，為讓旅客路過枋寮停下腳步，地方創生團隊投入，從...

部分居民不同意裝設 興達港漁市遮陽棚有「破口」

創立滿10周年的高雄興達港觀光漁市，獲經濟部補助1300萬元改造，更新入口意象，攤販區統一裝設藍白色調遮陽棚及雨遮，展現...

高市推動龍水里拆里引反彈 里長怒問：龍貓隧道該歸誰？

高雄美術館所在的龍水里因人口激增，市府推動拆成兩里，今在中山國小舉辦說明會，居民擔心影響學區、...

高雄本土登革熱再+1...已累計9例 衛生局：屬同一波社區感染

高雄本土登革熱疫情悶燒，今天新增1例確診個案，為鼓山區70多歲婦人，因腹痛至醫院急診，經通報採檢後確診PCR陽性第二型，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。