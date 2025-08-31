高雄援中港濕地夏季護蟹 志工加強巡守防路殺

高市工務局今天表示，高雄援中港濕地每年夏季都有上千隻兇狠圓軸蟹母蟹橫越馬路，前往大海釋放幼蟹。志工們將加強巡守，也提醒民眾勿夜間自行進入濕地，以免干擾。

援中港濕地與典寶溪相連，屬於半鹹水紅樹林生態系，是多種陸蟹和招潮蟹的重要棲息環境。每年夏季，都有上千隻兇狠圓軸蟹母蟹會從巢穴中現身，並橫越馬路，前往大海釋放腹中的幼蟹。

但這段旅程充滿險阻與挑戰，不僅要避開車輛帶來的「路殺」風險，也面臨人為捕捉及環境干擾威脅。

高雄市工務局公園處今天新聞稿表示，為了讓這些陸蟹媽媽能安全達陣，志工們每年會在釋幼季節加強巡守，清除路徑上的障礙物，設置交通警示標誌，並與警方合作防止盜捕行為，守護這場生命壯舉。

公園處表示，白天天氣陰涼或雨後，陸蟹會在巢穴附近活動，是民眾自行觀察的好時機；但由於夜晚濕地環境無照明，且燈光會干擾陸蟹正常活動，出於生態保育與安全考量，不建議民眾自行夜間進入濕地。

公園處指出，台灣濕地保護聯盟會在合適的夜間舉辦教育活動，帶領民眾在安全的環境中體驗觀察，並參與科學調查，藉此提升大眾對生態保護的認識與參與感，成為守護濕地生物多樣性的重要力量。