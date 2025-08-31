青年挖掘枋寮風土記憶增加認同「留在家鄉也是一個選擇」

屏東縣枋寮鄉位處屏東平原與恆春半島交界，坐擁山海資源，也是南屏東交通樞紐，為讓旅客路過枋寮停下腳步，地方創生團隊投入，從進駐枋寮彩虹藝鐵園區空間，到挖掘在地產業，透過屏東縣政府見習生計畫申請人力支援，帶著大專青年解鎖各式任務，認識地方特色，貼近家鄉土地。

縣府勞動暨青年發展處推出地方創生見習計畫，今年第三年，由申請團隊招募暑期見習生，縣府給付見習薪資津貼，共核定23件計畫、錄取60位見習生，期望透過二個月的時間，落實「以青年培育青年」的支持系統。

地方創生團隊之一「來日枋常」，去年起紀錄逐漸式微魩鱙漁業。3名見習生到枋寮漁港採訪、拍攝，畫面的主角是超過50年手工編織魚網經驗的職人紀聰敏，他自豪地展現工具，示範各種補破網的方法，特地找尋甘蔗花對比今昔漁具差異，展現過去就地取材的智慧。

見習生陳姿年說，能為家鄉做事、保留珍貴的產業文化，除了與土地連結更深，也希望讓走進枋寮的遊客更認識地方。這次見習計畫改變她對人生目標的設定，到台北念書後發現最愛的還是故鄉，認為「留在家鄉可以成為一個選擇」。

俗稱魩仔魚的魩鱙漁業，枋寮漁民出海作業會使用兩艘網船、一艘探魚筏、一艘運搬筏，來日枋常負責人陳玫鈞表示，經訪談漁會得知，魩鱙漁業興盛時期有30多對網船，如今僅剩2對，她找來同樣是文創設計背景的見習生，從田調開始，訪談對象包含船長、漁網職人，以影像、教具設計、文創商品等形式轉譯文化，讓見習生將所學付諸實踐，被記錄的職人互動中獲自信。

青年投入地方除了資金、技術外，還要有情感的支持陪伴。枋寮蓮霧農蘇意玲2019年創立大地小學堂，創造青年交流場域，今年進駐枋寮彩虹藝鐵園區（前身為枋寮藝術村），帶領見習生從零到有，結合屏東農產、輕食、策展、共學交流多元空間，店休時帶著見習生田調訪談，認識家鄉。

蘇意玲說，長期在地方蹲點發現，有些年輕人因家人年邁等因素返鄉，但回到枋寮並沒有朋友，與家裡發生衝突時也沒夥伴商量，她串聯不同產業的夥伴異業結合「做好玩的事」。見習生利用暑假返鄉，畢業後會不會回來無法保證，但相信他們會記得土地帶來的能量。