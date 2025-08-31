搭輕軌可反悔！高雄輕軌「同站進出7分鐘免費」 民眾盼延長時間

高雄輕軌不時發生民眾搞錯順逆行月台，或是認為等車時間太久，需改搭其他交通工具狀況，民眾必須「同站進出」輕軌月台，過去輕軌比照捷運規定，即便同站進出仍須支付最低價20元；高捷公司去年底改為7分鐘內可免費同站進出輕軌，獲得不少好評，但也有民眾認為輕軌光尖峰班距就已10分鐘，盼改為10分鐘內免費同站進出。

高雄輕軌成圓後，列車沿環狀線繞圈運行，高捷公司首創順行、逆行2種行駛模式，即列車採順時鐘或逆時鐘行駛；目前各月台指示牌面除了提供該方向最近「大站」資訊，也有距離該站最近2站站名，民眾能藉此判斷該月台屬順行或逆行方向，但不時仍有民眾或外地遊客因無法辨別，列車進站後才發現走錯月台需「同站進出」。

民眾進出輕軌月台皆須在月台驗票機刷卡，過去曾發生不少民眾刷卡進站後，發現走錯順行、逆行月台，或是認為班距等待時間過長，欲改搭捷運或公車，必須「同站進出」。原先輕軌比照捷運規定，同站進出仍收最低票價20元，外縣市社福卡10元，高捷公司去年12月改制，同站進出採7分鐘內免扣款，7分鐘以上依各卡種票最低單程票價計收。

對於輕軌「同站進出7分鐘內免費」規定，多數民眾表示認同，一名學生族表示，使用者付費原則之下，輕軌提供7分鐘內免費同站進出，已經相當便民，通常不搭乘輕軌就不會隨意進出月台；另名陳姓民眾說，目前已經習慣在搭輕軌說使用iBus APP查詢等待時間，也會在進站前找好順逆行月台，其實不太需要免費進出月台制度。

不過也有民眾表示，有些年長者或外國人反應不及，進入月台等待列車超過7分鐘才發現走錯，這樣出站就需多花20元，建議將同站進出免費時間改為10分鐘。

市議員許采蓁表示，輕軌7分鐘免費同站進出，對臨時搭錯車或臨時改行程的民眾來說確實貼心，但不少人因順逆行搞混、加上班距較長，一等車就超時被收費。建議市府可評估延長至10分鐘，並同步在月台加設明顯的順逆行指引、班次倒數顯示，甚至針對觀光客提供多語提醒，讓第一次來高雄的人也能安心搭乘。這樣不僅減少誤扣款，也能讓輕軌更友善、更具城市好感度。