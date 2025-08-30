高市推動龍水里拆里引反彈 里長怒問：龍貓隧道該歸誰？　

高雄美術館所在的龍水里因人口激增，高市府推動里鄰調整，將一里拆分劃為兩里，今在中山國小舉辦說明會，居民擔心分里影響學區、房價，也不滿劃分切割方式，引發多數居民強烈反彈，正反兩方也數度發生爆發爭執，現場氣氛火爆，甚至臨時舉手表決，結果近9成居民反對分里，有人高喊「龍水里自己投票決定」。民政局強調，將持續溝通。

美術館周邊環境優美、生活機能完善，近年住宅建案密集推動，吸引大量人口移入，所屬的龍水里人口已達3萬5127人，是全國第2大里，也是高雄「富人里」之一。市府主張，因龍水里人口成長過快，影響行政效率及服務品質，規畫推動龍水里一分為二。

今天上午，鼓山區公所在中山國小舉行說明會，現場約有500多位居民到場聆聽分里作業，根據規畫，劃分位置將從美術東三路七賢國中與中山國小中間的道路沿美術東二路繞著美術館接美術館路，分為二里，北為龍美里（暫名）戶數8247，人口數1萬8219人，南為龍水里戶數7471戶，人數1萬6908人。

區長鄭明興指出，市府為減輕里政行政負擔，提升服務效率和資源合理分配，讓政府施政更貼近民眾需求，推動龍水里劃分調整。

龍水里長初學霖表達反對，他說美術館是龍水里民的驕傲，分割後，高美館、七賢國中都被劃入龍美里，以後申請學區受到很大影響，龍水里少了美術館，衝擊學區、社區認同和榮譽感，「說切就切，龍水里引以為傲的龍貓隧道又該歸誰」？

趙姓里民認為，如果不跟高美館在同一個里，房價將大受影響，建議改「美術館南里、美術館北里」，都有「美術館」3字比較公平。尹姓居民說，政府應該降低擾民，可考慮採雙里長制，不一定要拆里。

黃姓里民認為分里恐怕造成學區競爭，引發排擠效應；但也有人贊成分里認為資源加倍，楊姓居民說，未來多一位里長，服務品質可以提升。正反兩方數度發生爭執，有人喊出投票，現場臨時舉辦一場舉手投票表決，沒想結果一面倒，將近9成都反對分里。

市議員李喬如表示，美術館特區有其文化歷史發展脈絡，分里之後，形同消滅美術館特區。市議員簡煥宗也質疑市府推分里調整過於倉促，而且用的是「辦法」，逃避議會監督，要求應該另訂地方自治條例，全面檢討。