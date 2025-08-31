聽新聞
部分居民不同意裝設 興達港漁市遮陽棚有「破口」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
高雄興達港觀光漁市建沿街遮陽帆布，吸引遊客假日優閒逛街採買魚貨，不過有一段路沒裝設遮陽帆布 。記者巫鴻瑋／攝影
高雄興達港觀光漁市建沿街遮陽帆布，吸引遊客假日優閒逛街採買魚貨，不過有一段路沒裝設遮陽帆布 。記者巫鴻瑋／攝影

創立滿10周年的高雄興達港觀光漁市，獲經濟部補助1300萬元改造，更新入口意象，攤販區統一裝設藍白色調遮陽棚及雨遮，展現海洋特色，提升採購舒適度，但中段竟有近100公尺未裝設遮陽設施，被批工程只做半套，美中不足。

高市經發局為讓前來興達港的民眾有舒適的採買環境及用餐、休憩空間，去年爭取經濟部經費補助，以「港邊藍」為概念進行改造，入口設置藍色鋼構框架，漁市內也以藍白交錯遮陽頂棚營造長廊，港邊設共食休憩區。不過總長約250公尺的漁市街道，中段卻出現100公尺缺口沒做遮陽棚。

經發局解釋，由於漁市中段恰巧位在一整排透天厝前，居民憂心一旦發生火警，帆布會阻礙救火及逃生動線，因此拒絕設置，導致漁市只有前後段有做遮陽棚，此事會再積極溝通，尋求解套。

近日興達港漁市慶10周年，遮陽設施啟用後，不少遊客大讚終於不用頂著大太陽挑魚，帆布下氣溫也舒適許多，能輕鬆逛街。不過記者直擊發現，沒有遮陽帆布的中段因氣溫炎熱，遊客會直接避開或繞過，讓中段攤販大嘆生意差很多。

興達港觀光漁市管委會總幹事鄭瑞益表示，漁市中段居民原本反對裝設遮陽帆布，但最近看到遮陽效果，態度已有所軟化，經漁市管委會與經發局積極溝通，後續可望重新爭取經費，將中段的遮陽設施缺口補上，讓觀光漁市的改造更完整。

