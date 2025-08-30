高雄本土登革熱再+1...已累計9例 衛生局：屬同一波社區感染

高雄本土登革熱疫情悶燒，今天新增1例確診個案，為鼓山區70多歲婦人，因腹痛至醫院急診，經通報採檢後確診PCR陽性第二型，與先前屬同一波社區感染，本土群聚疫情累計達9例，均集中於鼓山區舊部落一帶。

衛生局指出，首例指標個案出現後，統計8月25日至29日醫療院所已通報疑似登革熱個案68人，並擴大社區採檢共445人，相關檢驗作業仍持續進行中。針對疫情熱區啟動緊急防治作業，展開擴大疫調與社區篩檢，5天內完成2050戶防治作業，包括孳生源地毯式清除、戶內外環境整頓及戶戶滅蚊噴藥。

近期頻繁降雨導致積水風險提高，衛生局亦加強病媒蚊密度調查，發現當地家戶囤積大量雜物與容器，陽性容器率超過三成，捕獲斑蚊86隻，主要集中於帆布、水桶、輪胎、花器與工地陰井等處，顯示病媒蚊密度偏高、疫情潛在傳播風險不容小覷。統計至今，已查獲1056個積水容器，其中320個檢出孳生病媒蚊幼蟲，依法開出96張告發單。

由於目前疫情發生地為人口密集、環境複雜的舊部落，病媒蚊指數與陽性容器率皆高，研判疫情擴散風險仍存在，防疫團隊依法要求家戶配合環境整頓，權管單位也要落實稽查管理，只要查獲陽性容器，一律開單告發。

衛生局籲民眾加強住家周遭巡查，落實巡、倒、清、刷，杜絕積水死角，避免登革熱病毒在社區中持續傳播，防治登革熱不只是政府責任，更需民眾積極配合，唯有社區共同動起來，才能有效防堵疫情擴散。