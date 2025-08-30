金門董家三代傳承新郎燈技藝 婚俗必備到文化式微

金門傳統嫁娶時須準備新郎燈，古崗匠師董天補自學製燈技術，其子董騰祥與孫輩傳承技藝至今；董騰祥說，因結婚禮俗趨於簡便及少子化等，新郎燈文化已式微，未來很有可能消失。

金門新郎燈匠師董天補在古崗製燈數十年，金門縣文化局多次透過影片、書籍紀錄其製燈技藝，董天補民國105年逝世後，其子董騰祥傳承技藝，至今仍以此為業。

董騰祥今天接受中央社記者採訪表示，新郎燈是中國閩南一帶習俗，傳統農業社會大多期望家中生男丁，而燈在閩南語諧音為「丁」，有「添丁」涵義，所以金門傳統在嫁娶時，新郎方須準備新郎燈，由家族晚輩提至宗祠家廟祭拜，並掛在祖廳中。

董騰祥說，金門過去都自廈門購買新郎燈，是因1937年日軍登島導致金門與廈門中斷聯繫後，父親董天補才自學製作，而中國因文革等因素，「現在廈門也沒有這個傳統了，台灣可能也只有南部有些地方還有，金門則相對還有保存這個習俗」。

董騰祥實際拿起新郎燈說明，新郎燈製作重點之一，是在燈上寫著新郎姓氏及燈號，金門宗族傳統濃厚，重視追本溯源，即使同一姓氏也會因祖先發祥地、是否有功名官銜等因素燈號有所不同，如金門陳姓就有「太子太傅」、「南陳浯陽世科第」等不同燈號，「這都顯示這項傳統技藝慎終追遠的特色」。

記者詢問新郎燈現在是否如過去是嫁娶必備，董騰祥說，隨當今少子化，以及嫁娶儀式越趨簡便，新郎燈需求明顯降低，「我父親最一開始也不希望我接手，是後來擔心技藝失傳我才回家學」，他也說，雖有2個兒子，但也只讓大兒子董偉銘學習並與他共同製作新郎燈。

由文化部指導，國立台南生活美學館主辦「古崗新郎燈傳統工藝體驗」將在明天舉行，活動邀請董騰祥帶領報名者體驗小型新郎燈彩繪製作。

董騰祥說，舉辦這類活動推廣是好事，但新郎燈從頭到尾製作是很複雜技藝，如真的要留下這項傳統技藝，除了往裝飾、觀光活動發展，政府的獎勵、鼓勵也是重點。

董騰祥表示，很多傳統技藝老師傅習慣留一手，但其實要鼓勵大家來學，否則如新郎燈這種傳統技藝會隨著時代變遷真的消逝；他也笑說，「以前文化部的人怕我不想學，就一直鼓勵我要學，真的是這樣！」