「勇者之巔」體能障礙賽高雄登場 菁英選手40秒達陣

中華民國體育總會主辦的「勇者之巔Path of the Brave」體能障礙賽今在高雄登場，兩名年輕選手施柏丞、李予恩現場示範，40秒內通過翻滾，吊單槓，爬坡等重重關卡抵達顛峰高台，戰力十足。體總會長葉政彥希望透過高強度的體能障礙賽鼓勵全民運動，也磨礪大家的心志，勇於面對人生挑戰。

「勇者之巔 」盛會今天在高雄展覽館北館登場，集結全台菁英選手挑戰體能障礙賽與60公尺衝刺賽。這次活動首度引進國際現代五項總會（UIPM）規格賽道，場面熱血沸騰。

現役選手李予恩、施柏丞獲邀在體能障礙示範，兩名正青春年少的好手，僅花40擦就完成各項障礙關卡，爆發力十足身手了得。他們說，這項極限運動，握力的練習最是關鍵。

體總會長葉政彥說，「勇者之巔」不僅是一場比賽，更鼓勵全民運動，且在運動中挑戰自我、突破極限」。今年特別將國際現代五項中的部分項目改編為體能障礙賽與短跑衝刺，經專業設計並符合國際水準，讓比賽更具挑戰性。

他進一步說明，體能障礙運動原本屬於專業競技項目，改編成全民活動後，希望讓更多人能在生活中培養規律運動的習慣，遇到困難時，更能夠勇敢突破，養成「運動久久，健康久久」的生活態度。每個人都可以選擇適合自己的運動方式，只要踏出第一步，生活就會有所改變。

高雄市運發局長侯尊堯也指出，左營的現代五項基地一直是國內重要的比賽重鎮，多次承辦全國運動會。因應國際規則調整，馬術改為障礙賽，市府與現代五項委員會也迅速投入設施建置，讓本地選手能及時展開訓練。侯尊堯強調，目前已獲體育署支持經費，將持續最佳化場館，包括擊劍、射擊、游泳與跑步等設施，提升國際比賽水準，同時兼顧市民日常使用需求。

像左營運動中心游泳池，平時可作為市民運動場地，比賽時則轉換為現代五項正式競賽場館，展現「全民共享、專業競技」的雙重功能。