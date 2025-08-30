多元文化嘉年華 連江縣長王忠銘龍袍扮相出席
為推廣多元文化，並促進新住民融入台灣社會，連江縣今天舉辦多元文化暨社會福利嘉年華。為呼應主題，縣長王忠銘身著亮黃色龍袍出席，成為活動焦點之一。
連江縣新移民女性關懷協會今天下午於南竿鄉舉辦「多元文化暨社會福利嘉年華」活動，重頭戲的潑水祈福儀式中，應邀出席的連江縣長王忠銘在主辦單位安排下，身著亮黃色龍袍登場，並接受泰國潑水節儀式祈福。他致詞時強調，不論新住民原鄉在何處，只要生活在馬祖，大家都是一家人。
主辦單位連江縣新移民女性關懷協會理事長梁燕林致詞時則說，感謝馬祖鄉親的友善與包容，以及連江縣政府的生育補助等各項豐富的社會福利，新住民才能在此安心生活。
梁燕林告訴中央社記者，嘉年華活動包括多元文化美食饗宴，由新住民與在地民眾融合的泰國潑水節祈福活動。為讓民眾更了解多元文化，協會準備超過10種傳統服裝，涵蓋中國少數民族、東南亞、東北亞等地區，吸引許多民眾在攤位前試穿體驗。
為讓新住民更了解各項政策，包括連江縣衛生局、消防局，法務部調查局馬祖調查站等，均在現場設攤位宣導。馬祖調查站表示，趁嘉年華活動向新住民宣導，若遇任何貪污、毒品或經濟犯罪等不法情事，均可踴躍檢舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言