原民會赴金門座談 曾智勇：持續傾聽族人需求

原住民族委員會主委曾智勇今天前往金門，與當地原住民族人座談。他說，雖金門距本島遙遠，但原民會不會讓族人因地理距離感到被忽視，將持續傾聽需求。

原民會主委曾智勇今天率領原民會一級主管拜會金門縣政府，並在下午舉行座談會，金門副縣長李文良也出席。

曾智勇致詞表示，今天把原民會各單位主管帶來，「讓他們知道金門有我們的族人，也很需要我們協助幫忙」。今天也去看金門原住民族人共同聚會所的場地，未來盼能作為老人健康站、學童的傳承學習、青年進行交流等用途。

原民會新聞稿指出，曾智勇強調，雖然金門距離本島遙遠，但原民會絕不會讓族人因為地理距離而感到被忽視，將持續傾聽需求，並透過縣府支持帶來更多資源，讓族人感受到實質關懷。

座談會中，與會者提出包括原住民族工作權保障法不應排除金馬澎、盼金門能有專職族語老師、金門辦理豐年節活動經費過低等問題，現場並由曾智勇指派各單位主管回應。

原民會透過新聞稿表示，金門縣雖非原住民族傳統聚落，但截至今年7月已有1373名族人因就業、婚姻及生活因素定居於此。這次拜會除感謝金門縣政府長期協助原民會政策與多元文化推廣，也聆聽在地族人聲音，進一步確認雙方合作方向。