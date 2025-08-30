屏東南島文化節 牡丹鄉南排灣青年談部落未來

屏東南島文化節系列活動「Sepi夢想落地講座」，今天在牡丹鄉登場；作家撒可努及牡丹鄉南排灣族青年代表，分享文化實踐與生活故事，並期許部落未來走向國際。

2025屏東南島文化節系列活動「Sepi夢想落地講座」，今天在牡丹鄉高士部落廚房登場。講座以「湧流之夢－手心溫度夢想落地」為題，邀請台東太麻里拉勞蘭部落排灣族作家與文化行動者撒可努，高士部落青年會長李恩屏（Kivi Papalicang）與牡丹部落藝術創作者華伊達（Saquljingai Pacuvuq），共同分享文化實踐與生活故事。

撒可努長年以文字、教育與行動推動文化傳承，從出版書籍「山豬‧飛鼠‧撒可努」到創辦獵人學校，作品與行動皆深具影響力。

他在講座中鼓勵在地部落青年多講族語，並表示，族語是上天給的禮物，不會講就學唱歌。他也分享，自己打破排灣男性狩獵的傳統，帶女兒進入獵場；改變傳統就是為了延續傳統，「我們要繼續狩獵，要傳承山林知識，要讓孩子長出會走路的腳，要讓孩子眼睛不能只看YouTube。」

高士部落青年會長李恩屏說，撒可努與土地連結深厚，期許自己與部落青年也可以與土地有如此深厚連結。許多部落青年到國、高中就必須到外地求學，大學後想回部落深耕，卻變成陌生人；因此未來特別想在部落建立教育系統，讓青年與部落保持連結，未來返鄉過程不那麼辛苦。

李恩屏說，屏東南島文化節強調國際交流，也是高士部落青年未來努力方向。她分享，過去談論「牡丹社事件」著重在歷史創傷，不過去年到宮古島交流，發現兩地同樣希望往前走，一同跨越歷史傷痕，未來多做產業交流、兩地共好。另外，高士部落發展遊程導覽當地歷史、生態，國際交流也有助產業發展，更容易留住青年。

華伊達分享個人藝術創作，她表示，作為部落長大孩子，在與都市孩子交流時常常感到孤獨，卻難以用言語傳達生活經驗，因此透過繪畫傳達言語難以表述的細膩，並展現她對生活環境歸屬感。

屏東縣政府原住民處表示，高士部落（kuskus）四面環山、生態資源豐富，傳承排灣族重要五年祭（Maljeveq），並在近年結合里山倡議、林下經濟與生態旅遊，青年返鄉投入導覽、工藝與文化保存，讓傳統智慧與現代創新相互交融。

此次講座特別以部落為舞台，展現「文化與自然共舞」精神，並傳遞出原住民族不應受限於過去刻板印象，而要勇於展現自我。