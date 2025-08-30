守護梅花鹿家園 遊客助大坵島除5萬外來玉珊瑚

大坵島上外來種植物玉珊瑚大量蔓延，連江縣產業發展處連續4年舉辦「手護大坵」活動，鼓勵遊客到島上看梅花鹿時順手拔除玉珊瑚，共同守護鹿隻家園。累計已拔除5萬株。

連江縣政府產業發展處新聞資料指出，受農業部農村發展與水土保持署補助，自30日起至10月12日止，舉辦「手護大坵工作假期」活動，邀請民眾一起清除大坵島上的外來種玉珊瑚。該活動今年邁入第4年，前3年累計超過7400人參與，拔除達5萬株玉珊瑚。

產發處今天上午於大坵島舉辦啟動儀式，並由長期研究島上玉珊瑚清除與再利用的東海大學景觀學系助理教授鄒君瑋，帶領北竿民眾與學生拔除玉珊瑚，並在清理完植株後光禿禿的土地上，撒下抑制玉珊瑚生長的小油菊種子。

鄒君瑋告訴中央社記者，玉珊瑚為茄科植物，適合生長於乾燥島嶼氣候，因帶有微量毒性，故梅花鹿不吃。研判應為候鳥誤食玉珊瑚種子，經泄殖腔落地至大坵島後，開始大量蔓延，並排擠島上原生地被植物生長，進而影響島上鹿隻的食物來源。

鄒君瑋說，雖然玉珊瑚可用除草劑清除，但一旦使用藥劑，不僅對鹿隻健康造成影響，更恐讓島上原生植物生長環境受威脅。4年前開始推動「手護大坵」後，以步道周邊為中心，玉珊瑚數量已經明顯減少，證明由遊客動手拔除，的確有一定成效。

至於被拔除的玉珊瑚植株該如何處理，鄒君瑋強調，大坵島上設有簡易燃燒設備，拔除後的玉珊瑚經高溫燃燒成生物炭後，再以肥料形式回歸大坵土地，處理過程以不離島且循環利用為原則。

產發處新聞資料指出，「手護大坵工作假期」活動期間，民眾至大坵島上服務台領取工具袋後，即可任意連根拔除玉珊瑚。完成拔除、繳交植株並歸還工具，可兌換「大坵限定造型搖風扇」，拔除超過20株，還能抽扭蛋，贏得更多贈品。