澎湖中小學棒球隊員 前進大巨蛋觀戰圓夢

台北大巨蛋是國內棒球選手夢想踏上的舞台，澎湖中小學棒球隊員今天在議長陳毓仁促成下圓夢，親臨大巨蛋觀賞職棒賽事，感受現場氛圍，期盼有朝一日也能成為場上主角。

包括澎湖馬公國中等中小學棒球隊，今天由身兼澎湖縣棒球委員會主委的議長陳毓仁、副主委許國政，以及壘球委員會主委呂永泰等人率領，正式踏進台北大巨蛋觀賽。

陳毓仁表示，今年8月中旬，旅外傑出鄉親、台北忠孝扶輪社長蔡智杰返鄉時，捐贈40萬元給馬公國中及石泉國小棒球隊，作為添購球具及參賽交通、住宿等相關經費，也因此促成今天圓夢大巨蛋之行。

陳毓仁本身熱愛棒球，他指出，澎湖基層棒球潛力十足，但離島資源有限，身為棒委會主委將持續全力爭取資源。無論是實境體驗、移地訓練或賽事交流，皆能激發選手潛能、強化戰術與應變能力。此次首次進入大巨蛋觀摩賽事，正是給澎湖選手的一次珍貴經驗，未來也會努力爭取更多機會與支持。

澎湖馬公國中等棒球隊員今天中午在大巨蛋運動餐廳用餐後，隨即進入球場體驗職棒比賽氛圍，傍晚將在本壘板後方最佳視野位置觀賞中信兄弟對戰味全龍的比賽，對所有參與球員會是難忘的一天。