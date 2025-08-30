聽新聞
緋聞風波後首度公開露面 高醫董座陳建志現身澄清湖開球
高雄醫學大學董事長陳建志捲入小港醫院副院長馮明珠緋聞風波及人事爭議，神隱多日後，昨晚首度公開露面，在澄清湖棒球場以「開球人」身分登場，他換上一身棒球勁裝投球，雖未發表談話，現身時機和動作仍引發外界高度關注。
高醫體系昨晚在澄清湖棒球場舉辦主題日，號召數百名教職員工及眷屬到場應援，包括高醫大副校長林志隆、中和紀念醫院副院長戴嘉言、主任秘書黃書鴻都穿上棒球裝亮相。
最受矚目的是近期深陷緋聞爭議的高醫大董事長陳建志，他雖未發言，也未與群眾過多互動，不過醫界人士解讀陳試圖「穩住體系內局勢」，看似輕鬆開球，但這個時間點，背後一定有政治考量。
陳建志與馮明珠不倫曝光，陳建志亦被指控曾私下前往小港醫院進行醫美手術，過程中疑未依法申報並使用管制藥品，已遭高雄市衛生局裁處；馮明珠原預定升任中和紀念醫院總院副院長，但風波爆發後，升遷案暫緩，爭議持續延燒，馮被爆涉入教育部「大南方吞嚥咀嚼計畫」挪用經費爭議，該案目前已由教育部啟動調查。
陳建志過去數周以來保持低調，不曾出面回應，也未召開記者會公開說明，此次選在高醫大型對外活動以開球之姿現身，儘管未對風波爭議作出回應，仍被認為是刻意選擇一個輕鬆場合試水溫，宣示將繼續主導高醫發展。
