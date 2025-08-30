快訊

一度爆衝突！民眾黨發起「走讀」8警受傷 蔣萬安說話了

台中北屯6歲男童10樓墜落…當場失去呼吸心跳 送醫搶救仍不治

影片網路瘋傳！店員被客人逼到崩潰下跪磕頭 超商總公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

緋聞風波後首度公開露面 高醫董座陳建志現身澄清湖開球

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄醫學大學董事長陳建志（左五）昨晚穿上棒球勁裝現身澄清湖球場。圖／高醫大提供
高雄醫學大學董事長陳建志（左五）昨晚穿上棒球勁裝現身澄清湖球場。圖／高醫大提供

高雄醫學大學董事長陳建志捲入小港醫院副院長馮明珠緋聞風波及人事爭議，神隱多日後，昨晚首度公開露面，在澄清湖棒球場以「開球人」身分登場，他換上一身棒球勁裝投球，雖未發表談話，現身時機和動作仍引發外界高度關注。

高醫體系昨晚在澄清湖棒球場舉辦主題日，號召數百名教職員工及眷屬到場應援，包括高醫大副校長林志隆、中和紀念醫院副院長戴嘉言、主任秘書黃書鴻都穿上棒球裝亮相。

最受矚目的是近期深陷緋聞爭議的高醫大董事長陳建志，他雖未發言，也未與群眾過多互動，不過醫界人士解讀陳試圖「穩住體系內局勢」，看似輕鬆開球，但這個時間點，背後一定有政治考量。

陳建志與馮明珠不倫曝光，陳建志亦被指控曾私下前往小港醫院進行醫美手術，過程中疑未依法申報並使用管制藥品，已遭高雄市衛生局裁處；馮明珠原預定升任中和紀念醫院總院副院長，但風波爆發後，升遷案暫緩，爭議持續延燒，馮被爆涉入教育部「大南方吞嚥咀嚼計畫」挪用經費爭議，該案目前已由教育部啟動調查。

陳建志過去數周以來保持低調，不曾出面回應，也未召開記者會公開說明，此次選在高醫大型對外活動以開球之姿現身，儘管未對風波爭議作出回應，仍被認為是刻意選擇一個輕鬆場合試水溫，宣示將繼續主導高醫發展。

高雄醫學大學董事長陳建志（左二）昨晚穿上棒球勁裝現身澄清湖球場。圖／高醫大提供
高雄醫學大學董事長陳建志（左二）昨晚穿上棒球勁裝現身澄清湖球場。圖／高醫大提供

高醫 馮明珠

延伸閱讀

文化大學爆偷拍風波！男宿浴室遭裝針孔　蔡尚樺緋聞男友林秉聖私密影像外流

高雄「澄清湖」全面開放免門票！ 暑假放風、喝茶 還能跟超帥騎警隊互動

看吧，又來了🙄！少女時代徐玄出道18年零緋聞 全因「看著成員們談了爛男人」 自詡最後一塊淨土

捲不倫戀及醫療爭議 小港醫院透露副院長馮明珠身心遭重創

相關新聞

緋聞風波後首度公開露面 高醫董座陳建志現身澄清湖開球

高雄醫學大學董事長陳建志捲入小港醫院副院長馮明珠緋聞風波及人事爭議，神隱多日後，昨晚首度公開露面，在澄清湖棒球場以「開球...

高雄國賓改建 自救會控程序有重大瑕疵…聲請停止執行

高雄國賓飯店改建案遭周邊居民指控不顧環評訴願仍在進行，9月1日就要辦施工前說明會，更質疑建商未取得建照就要動工，全案有重...

赤手空拳兩岸譜商業傳奇 洪足水捐650萬回饋家鄉

1958年八二三砲戰爆發那一年，22歲的洪足水毅然帶著姐妹從烈嶼鄉青岐村奔赴台灣闖蕩，從成衣批發崛起，之後轉戰廈門投資水...

「全台最大里」擬拆分為4里 陳其邁：4.5萬里民權益不變

位於高雄的「全台最大里」左營區福山里預計拆分4里，高雄市長陳其邁今天表示，里長工作非常沉重，盼拆分成小里後能減輕負擔，至...

華友聯、達麗、海悅3強聯手 砸253億打造衛武營藝文新聚落

高雄捷運黃線Y18站暨橘線O10聯開案，今由達麗建設、華友聯集團及海悅國際開發合組的團隊與高雄市府完成簽約，3大上市公司...

控高雄市府圖利國賓飯店改建案 自救會怒喊：陳其邁下台

高雄國賓飯店改建案遭周邊居民指控不顧環評訴願仍在進行，便要搶先在9月1日召開施工前說明會，質疑建商還未取得建照就要動工，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。