高雄國賓改建 自救會控程序有重大瑕疵！聲請停止執行

高雄國賓飯店改建案遭周邊居民指控不顧環評訴願仍在進行，9月1日就要辦施工前說明會，更質疑建商未取得建照就要動工，全案有重大瑕疵，自救會昨赴高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行。大陸建設母公司欣陸投控對自救會聲請行為沒有評論，強調一切開發程序均依法進行。

高市環保局及工務局表示，國賓案核發的拆除許可是經建築法相關規定審查通過，程序完備。環評審查結論雖仍在爭訟中，但除非主管機關正式撤銷、或暫停執行處分經核准、或法院准許暫時狀態處分，否則不影響環評結論效力。目前案件尚未取得建築執照，僅核准拆除，已要求開發單位拆除前需依法搭設圍籬、完成安全衛生設施。

高雄國賓飯店周邊居民組成的「國賓不當容積自救會」昨向高雄高等行政法院遞交行政訴願停止執行狀，指改建案存在程序重大瑕疵、地質風險、違法圖利等疑點，要求停止執行有重大瑕疵的環評處分、避免不可回復的損害。並指此案非屬重大公共利益，應暫緩執行。

自救會指出，建案基地位在土壤液化高潛勢區，預計開挖深達27公尺，約7層樓深的地下室，興建一棟58層及一棟52層住商大樓，極可能造成地層下陷，威脅周邊居民生命財產安全。而國賓環評審查結論尚在訴願審理中，開發行為也在都市設計審議程序中，尚未取得建照，市府卻在6月30日核准拆除許可，任由建商舉辦施工前說明會。

自救會也質疑，國賓飯店並非危樓，卻藉由危老重建獲得容積獎勵，讓容積率由840%增加至1142%。

「市府為何急於配合建商進行開發」，議員邱于軒質疑不無圖利財團之虞。她說，現在建商已取得拆除執照，後續是否會在未取得建照情況下接續施工？據她所知，市府本月15日曾去函環境部，要求駁回民眾所提出的訴願。