高雄國賓改建 自救會控程序有重大瑕疵！聲請停止執行

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺王昭月／高雄報導
國賓不當容積自救會昨天上午赴高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行開發。記者巫鴻瑋／攝影
國賓不當容積自救會昨天上午赴高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行開發。記者巫鴻瑋／攝影

高雄國賓飯店改建案遭周邊居民指控不顧環評訴願仍在進行，9月1日就要辦施工前說明會，更質疑建商未取得建照就要動工，全案有重大瑕疵，自救會昨赴高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行。大陸建設母公司欣陸投控對自救會聲請行為沒有評論，強調一切開發程序均依法進行。

高市環保局及工務局表示，國賓案核發的拆除許可是經建築法相關規定審查通過，程序完備。環評審查結論雖仍在爭訟中，但除非主管機關正式撤銷、或暫停執行處分經核准、或法院准許暫時狀態處分，否則不影響環評結論效力。目前案件尚未取得建築執照，僅核准拆除，已要求開發單位拆除前需依法搭設圍籬、完成安全衛生設施。

高雄國賓飯店周邊居民組成的「國賓不當容積自救會」昨向高雄高等行政法院遞交行政訴願停止執行狀，指改建案存在程序重大瑕疵、地質風險、違法圖利等疑點，要求停止執行有重大瑕疵的環評處分、避免不可回復的損害。並指此案非屬重大公共利益，應暫緩執行。

自救會指出，建案基地位在土壤液化高潛勢區，預計開挖深達27公尺，約7層樓深的地下室，興建一棟58層及一棟52層住商大樓，極可能造成地層下陷，威脅周邊居民生命財產安全。而國賓環評審查結論尚在訴願審理中，開發行為也在都市設計審議程序中，尚未取得建照，市府卻在6月30日核准拆除許可，任由建商舉辦施工前說明會。

自救會也質疑，國賓飯店並非危樓，卻藉由危老重建獲得容積獎勵，讓容積率由840%增加至1142%。

「市府為何急於配合建商進行開發」，議員邱于軒質疑不無圖利財團之虞。她說，現在建商已取得拆除執照，後續是否會在未取得建照情況下接續施工？據她所知，市府本月15日曾去函環境部，要求駁回民眾所提出的訴願。

國賓 高雄市 容積率 自救會 地層下陷 高等行政法院

