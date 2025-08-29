赤手空拳兩岸譜商業傳奇 洪足水捐650萬回饋家鄉

1958年八二三砲戰爆發那一年，22歲的洪足水毅然帶著姐妹從烈嶼鄉青岐村奔赴台灣闖蕩，從成衣批發崛起，之後轉戰廈門投資水泥開創商業傳奇，事業有成後不忘桑梓，今日由家屬代表透過公益信託方式捐贈新台幣650萬元，專款用於家鄉公益事業，涵蓋弱勢關懷、教育發展與公共建設等。

捐贈儀式於今日下午舉行，縣議會議長洪允典、立委陳玉珍服務處主任林孫全、議員洪鴻斌、烈嶼鄉長洪若珊，以及地方耆老、親友與受贈單位代表皆到場，共同見證這項善舉。

洪足水22歲因823砲戰遷台，白手起家創立「金門童裝行」、「楓之林時裝批發」，成為成衣批發重鎮的領導業者；1989年更赴福建創辦「金燕水泥」，事業有成之餘長期捐助獎學金、祖厝修繕及醫療資源，並創立300C區台中港獅子會推廣公益。

據了解，事業有成的洪足水從未忘記家鄉，早在40年前他就捐贈百萬元給上岐國小作為獎學金；新冠疫情前更捐贈50組輪椅給金門衛生局。今年初經歷大病後，他不但未停止善舉，反而將原本規劃的500萬元捐贈提高至650萬元，並採用公益信託方式，確保對家鄉的支持能永續不斷。

長子洪瑞昌轉達父親囑託，以信託方式推動，不僅是一時捐助，更能確保資金長久運作，持續照顧家鄉。

洪瑞昌也提及，父親堅持不蓋大房子，只把土屋祖厝修到不漏水就好。他期盼透過此舉拋磚引玉，號召更多旅外鄉親共同為烈嶼盡心。這份「飲水不忘掘井人」的精神，將作為洪氏家族與六桂堂的傳承，代代延續。