屏東太平洋沿岸3村新亮點 在地意象海廢藝術進駐

中央社／ 屏東縣29日電

「牡丹．落山風．森里海環境藝術設計營」首度從屏東牡丹鄉拓展至滿州鄉，由在地居民與設計系學生共創5件在地意象海廢藝術創作，為太平洋沿岸3村增添新亮點，今天亮相。

「牡丹．落山風．森里海環境藝術設計營」自2016年起，於牡丹鄉辦理至今第8屆，今年國立屏東科技大學、國立高雄大學與屏東縣政府合作，首度從牡丹鄉拓展至滿州鄉，串連太平洋沿岸牡丹鄉旭海村、滿州鄉港仔村與九棚村3村庄。

屏東縣政府交通旅遊處觀光管理科長劉玉玲表示，設計營強調「人與自然共生」的里山精神，以「森林是海的戀人，河川則是月老的紅線」為主題，要求參與人員運用自然素材，例如林間疏伐樹枝、海洋廢棄物與漂流木等在地材料進行創作。

參與設計營的高雄大學工藝與創意設計系學生楊庭綺與楊涵喻表示，作品「漁與琴」以港仔社區漁村常見魚類如鬼頭刀、飛魚，以及落山風地區民謠、月琴文化為發想，改造活動中心外閒置舞台。

正修科技大學視覺傳達設計系林育柔表示，位在九棚村作品「PANG！」，以漂流木等素材構成九棚2字，展現早期朱姓客家人開墾，後來漢人陸續前來，並與原住民通婚的多元族群融合意象。

主辦單位表示，活動在屏科大與川人街工作室媒合下，邀請到雲林科技大學、高雄大學工藝與創意設計學系、正修科技大學視覺傳達設計系、大葉大學造形藝術學系等校教師指導，在24至29日間進行6天5夜創作。

主辦單位指出，今年近50名在地居民與設計工作者參與腦力激盪，運用海廢、漂流木等在地素材，為土地與在地議題發聲，表達與自然共生理念，完成牡丹鄉旭海村3組，滿州鄉港仔村及九棚村各1組，合計5件作品，也為落山風風景特定區增添新亮點。

