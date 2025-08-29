澎湖追風音樂燈光節登場 卡司堅強燈光閃耀

「2025澎湖追風音樂燈光節」今晚在馬公觀音亭園區登場，開幕秀由韓國性感天后孝琳（Hyolyn）等卡司熱力開唱，吸引近5000人湧入，共同點亮澎湖夜空。

活動開幕由澎湖縣議長陳毓仁、副議長藍凱元、副縣長林皆興、澎管處長郭振陵、縣府旅遊處副處長劉美凡等人，偕同多名地方民代出席，並與現場近5000名民眾一同聆賞。不少遊客專程為追星而來，讓園區各處湧現滿滿人潮。

郭振陵表示，澎湖追風音樂燈光節是「澎湖秋瘋季」系列活動之一，今年以「海島樂園」為主題，串聯音樂、燈光藝術、旅遊與優惠四大主軸。除了有6場演唱會外，觀音亭園區內「光島盛典」12組動靜態燈組同步點亮，展演至11月2日止，邀請民眾來「追風、追光、追音樂」。

今晚開幕卡司包括理想混蛋、邱勝翊、邱宇辰、男團OZONE與孝琳，掀起現場高潮。30日晚間還有一場演出，其餘4場安排在未來每週五登場，卡司包括玖壹壹、ENERGY、溫嵐、TRASH、麋先生、滅火器等。

除音樂演出外，周邊燈光藝術「光島盛典」中的「海島歌聲」、「味獻」、「時代記憶」、「菊島浪客」等12組的動靜態展區，也將一直展演至11月2日止。

澎管處指出，今年適逢「澎湖秋瘋季」10週年，澎管處也規劃「秋瘋好禮四重送」，結合食、宿、遊、購、行5大主題，推出特約商家優惠、天天集點抽驚喜、週週現場抽好禮、月月登錄抽大獎等活動，總獎項價值超過百萬元，邀請遊客把握機會參與。