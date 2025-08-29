快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

馬祖永續發展研討會 聚焦跨局處整合與資源共享

中央社／ 連江縣29日電
連江縣政府舉辦「馬祖2025永續發展研討會」，以永續、智慧與觀光等核心價值，重新思考下一階段施政重點。縣長王忠銘（圖）在29日下午的綜合論壇致詞時表示，受財劃法修正案影響，接下來將是一場「將預算奪回來的戰爭」，因為沒有經費，所有理想都只能是空想。圖／中央社
連江縣政府舉辦「馬祖2025永續發展研討會」，以永續、智慧與觀光等核心價值，重新思考下一階段施政重點。縣長王忠銘（圖）在29日下午的綜合論壇致詞時表示，受財劃法修正案影響，接下來將是一場「將預算奪回來的戰爭」，因為沒有經費，所有理想都只能是空想。圖／中央社

連江縣政府今天表示，舉辦「馬祖2025永續發展研討會」，以永續、智慧與觀光等核心價值，重新思考下一階段施政重點，聚焦跨局處整合，包括建立共通手機APP平台、資源共享等。

連江縣政府新聞資料指出，為推動116至119年的第7期離島綜合建設實施方案，並回應連江縣12年縣政發展藍圖願景方向，於28至29日舉辦「馬祖2025永續發展研討會」，邀請台灣本島具環境、生態、交通、產業、社福等專業背景學者，與縣府各局室、地方代表與意見領袖交流。

連江縣長王忠銘在今天下午的綜合論壇致詞時強調，財劃法修正案後，財政部日前試算結果顯示，115年連江縣統籌分配款可能只剩7億餘元，所以接下來將是一場「將預算奪回來的戰爭」，因為沒有經費，所有理想都只能是空想。

綜合論壇中，多名連江縣府局處首長報告時指出，透過打造橫向連結，包括整合跨局處資訊的手機APP、資源共享等，以落實智慧島嶼目標。永續方面，環境資源局舉例，如循環杯政策「卡蹓杯」，去年助減少15萬個一次性飲料杯；並透過科技監測縣內廢棄物傾倒情形，以防堵違法廢棄行為等。

計畫主持人蔡沛原總結表示，論壇主題為「慢遊智島，育健未來」，包括日前於各鄉舉辦的離島綜合建設實施方案計畫規劃案說明會、各局處首長訪談，以及永續發展研討會中各項提案等，均將彙整報告後，作為第7期離島綜合建設實施方案規劃計畫的重要參考。

永續 馬祖 廢棄物

延伸閱讀

新版財劃法不利馬祖！陳雪生籲中央補足稅款分配缺口

115年統籌分配款僅7億 連江：沒錢推動縣政

新財劃法連江縣分配款反減 縣長王忠銘批離島被矮化

「黃魚公車」塗裝吸睛！斥資6千萬馬祖智慧公車上路 8輛新車與40座電子站牌啟用

相關新聞

「全台最大里」擬拆分為4里 陳其邁：4.5萬里民權益不變

位於高雄的「全台最大里」左營區福山里預計拆分4里，高雄市長陳其邁今天表示，里長工作非常沉重，盼拆分成小里後能減輕負擔，至...

華友聯、達麗、海悅3強聯手 砸253億打造衛武營藝文新聚落

高雄捷運黃線Y18站暨橘線O10聯開案，今由達麗建設、華友聯集團及海悅國際開發合組的團隊與高雄市府完成簽約，3大上市公司...

控高雄市府圖利國賓飯店改建案 自救會怒喊：陳其邁下台

高雄國賓飯店改建案遭周邊居民指控不顧環評訴願仍在進行，便要搶先在9月1日召開施工前說明會，質疑建商還未取得建照就要動工，...

高雄國際演藝廳閒置5年 苦等補助

高雄客家人口逾40萬，客家文化園區內的高雄國際演藝廳是重點展演平台，但5年前業者退場後多次流標，去年又遭凱米颱風損毀屋頂...

拍板了！高雄大眾運輸導向發展增額容積 由「公告現值」改為「市價」

高雄市都市計畫委員會今天審議通過環狀輕軌及鐵路地下化鳳山計畫等重大建設增額容積變更案，計算基礎將由「公告土地現值」改為「...

金門國家公園攜手山后社區淨灘 上百人共清出213公斤海廢

內政部國家公園署金門國家公園管理處今日在金沙鎮山后鎮海宮前海岸舉辦淨灘活動，響應政府「向海致敬」政策，共有來自社區、企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。