馬祖永續發展研討會 聚焦跨局處整合與資源共享

連江縣政府今天表示，舉辦「馬祖2025永續發展研討會」，以永續、智慧與觀光等核心價值，重新思考下一階段施政重點，聚焦跨局處整合，包括建立共通手機APP平台、資源共享等。

連江縣政府新聞資料指出，為推動116至119年的第7期離島綜合建設實施方案，並回應連江縣12年縣政發展藍圖願景方向，於28至29日舉辦「馬祖2025永續發展研討會」，邀請台灣本島具環境、生態、交通、產業、社福等專業背景學者，與縣府各局室、地方代表與意見領袖交流。

連江縣長王忠銘在今天下午的綜合論壇致詞時強調，財劃法修正案後，財政部日前試算結果顯示，115年連江縣統籌分配款可能只剩7億餘元，所以接下來將是一場「將預算奪回來的戰爭」，因為沒有經費，所有理想都只能是空想。

綜合論壇中，多名連江縣府局處首長報告時指出，透過打造橫向連結，包括整合跨局處資訊的手機APP、資源共享等，以落實智慧島嶼目標。永續方面，環境資源局舉例，如循環杯政策「卡蹓杯」，去年助減少15萬個一次性飲料杯；並透過科技監測縣內廢棄物傾倒情形，以防堵違法廢棄行為等。

計畫主持人蔡沛原總結表示，論壇主題為「慢遊智島，育健未來」，包括日前於各鄉舉辦的離島綜合建設實施方案計畫規劃案說明會、各局處首長訪談，以及永續發展研討會中各項提案等，均將彙整報告後，作為第7期離島綜合建設實施方案規劃計畫的重要參考。