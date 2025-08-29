金門道路拓寬涉木麻黃保留議題 議員籲審慎規劃

金門環島北路部分路段將拓寬，可能砍伐過去國軍種植木麻黃，議員董森堡籲保留；議員王國代建議調查樹木根部是否影響路面平整，並應規劃全部路線後再施工，避免道路設計不一。

根據金門縣政府工務處今天發布新聞資料，金門環島北路二段，瓊林圓環至玉環路段預計進行道路拓寬工程，將現有8公尺寬度道路拓寬至13.3公尺，並規劃為雙向一快一慢車道，另設置人行道。根據此案工程相關資料，目前計劃仍在評估階段。

無黨籍議員董森堡接受中央社記者採訪表示，不反對環島北路拓寬，但希望一次到位，以及在保持原有行道樹特色下進行拓寬工程。

他解釋，金門早年軍民種植木麻黃作為防風定沙、遮蔽營區等用途，是許多民眾戰地記憶，現在環島北路已是少數仍有大片木麻黃夾道路段，且目前環島北路兩側已有退縮作未來道路用地，建議縣府不要再砍伐木麻黃，將兩側木麻黃作為汽機車分隔島，在木麻黃之外開闢機車道即可。

董森堡說，如果道路拓寬沒有一次到位，除可能需要砍伐木麻黃，後續如多次施工，管路統合、土地徵收等問題都會更複雜，多次施工也有浪費公帑、擾民疑慮，建議縣府這次就將已劃定的道路用地進行徵收，完整規劃後再拓寬。

金門縣野生動物救援暨保育協會常務理事袁守立說，道路拓寬後野生動物需要花更多時間穿越道路，也會增加路殺機率，如道路中間有木麻黃提供野生動物暫留是較友善做法，且工程分段進行，相隔1、2年後又重複施工，對野生動物干擾較大，因此認同保留木麻黃並一次施工完成作法。

袁守立也提醒，目前此路段沒有明顯歐亞水獺使用水域棲地，但東邊金湖三號橋附近的瓊林區排有水獺在使用，且同時在執行拓寬工程，道路拓寬是連貫性工程，較長距離干擾對野生動物影響較大，希望工務處注意後續生態檢核顧問公司提供建議，並落實執行各項生態友善作為，避免因拓寬工程造成水獺死亡等額外的個體損失。

瓊林里長蔡懷芝表示，因為環島北路更前段及後段都已經拓寬，若瓊林圓環至玉環路段沒有拓寬，汽機車爭道可能較危險，而保留木麻黃對生態而言雖然是好事，但曾看過木麻黃根系往外生長，浮出馬路時影響路面平整而有危險性疑慮。

蔡懷芝說，在保留木麻黃跟安全考量中做選擇，「還是應該以安全為主」，且如再進行太複雜規劃，也可能導致工程拖延問題，影響用路人權益。

國民黨籍議員王國代表示，木麻黃在地方也有數十年歷史，「如果能保留是最好」，關於木麻黃根部影響安全問題，建議林務所也加入調查道路旁木麻黃是否導致道路龜裂，如有影響也可進行必要修剪、移植等。

王國代也說，環島北路目前是分段施工，建議工務處整條路線完整規劃後再逐段施工，避免未來每段道路設計不一。

金門縣政府工務處新聞稿表示，本案將在尊重各方意見基礎上，持續溝通與討論，透過凝聚共識，共同打造安全、友善、兼具地方特色道路環境。