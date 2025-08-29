藝術家陳景容返澎湖望安 為花宅海邊美術館揭幕
榮獲教育部藝術教育貢獻終身成就獎的藝術家陳景容今天重返澎湖望安，在「七夕畫聚」活動中為花宅海邊美術館揭幕，讓半世紀前的純樸原鄉，再度綻放海洋聚落文化之美。
「望安南方群島海洋聚落藝文扎根計畫」活動今天於望安花宅登場，望安鄉長許賢德、縣府參議洪棟霖、前駐法國代表呂慶龍、藝術家陳景容及作家歐銀釧等藝文界人士齊聚一堂。現場並邀請望安褒歌傳奇人物葉成仁演唱，增添濃厚藝文氛圍。
陳景容分享在巴黎的創作及望安人物與風景作品；望安國小小畫家王衣婷也特別將創作的「望安海洋文化領航」畫作贈送與會者，為七夕節日增添別具意義的文化交流。
本次活動在望安花宅136號海邊美術苑及東安社區中心同步舉辦，內容涵蓋海洋藝術創作、褒歌傳唱、藝術講堂、望安特色餐飲分享，以及城鄉學校海洋文化交流與聚落保存營隊等。
澎湖文化局指出，2003年由世界文化紀念物基金會所推動的「世界文化紀念物守護計畫」將中社村（舊稱花宅）選入該年度100個最值得世人關懷並加以維護保存的文化紀念物名單；2010年原文建會公告登錄為「重要聚落」。目前望安花宅已有25戶完成修復，另有18戶規劃設計完成，陸續向文化部文化資產局申請經費修繕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言