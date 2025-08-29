高雄美濃盜採砂石案 賴瑞隆提修正案加重罰鍰等

高雄美濃遭不法集團盜採土石及回填廢棄物，引發外界譁然。民進黨立委賴瑞隆今天表示，將提出「土石採取法」第36條修正案，大幅加重罰鍰並強化沒收犯罪工具。

美濃盜採土石案，檢警調查發現盜採深度達20公尺、面積逾6公頃，涉及不法所得逾3億元等情事；檢方依廢清法等罪聲押13人，其中2人裁定羈押，8人交保，2人限制住居，1人請回。

賴瑞隆今天透過新聞稿表示，遭盜採土石的地點位於自來水水源水質保護區，此一行徑已嚴重危及水源水質、國土保育與市民安全，將提出「土石採取法」第36條修正案，大幅加重罰鍰並強化沒收犯罪工具，真正打擊不法根源，務必讓不法行為無利可圖、無從再犯。

賴瑞隆今天上午邀請農業部說明行政調查進度及預防作為，農業部表示以該案不法行為，已明顯觸犯土石採取法，對於現行土石採取法罰則過輕，與不法獲利所得顯不相符，無法產生嚇阻效果。

賴瑞隆說，修法首先要加重罰鍰上限，未經許可採取土石者，基礎罰鍰由現行新台幣100萬以上500萬元以下，提高為1000萬元以上5億元以下，與不法獲利規模相稱，提升嚇阻力道。

此外，提高按日連續處罰，受命限期整復仍未遵行者，按日連續處罰由現行10萬元以上100萬元以下，也提高為100萬元以上1000萬元以下罰鍰，直到遵行為止，杜絕拖延規避，同時為避免違法行為持續，規定應沒入其設施或機具等犯罪工具。

賴瑞隆強調，高雄美濃不法集團大範圍盜採和回填廢棄物已違反土石採取法、國有財產法、廢棄物清理法等，相關單位必須嚴格查緝、從嚴究辦，絕不能讓環境破壞與不法牟利繼續橫行。