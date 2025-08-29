高雄美濃盜採砂石案 賴瑞隆提修正案加重罰鍰等

快訊

中央社／ 高雄29日電
民進黨立委賴瑞隆。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
高雄美濃遭不法集團盜採土石及回填廢棄物，引發外界譁然。民進黨立委賴瑞隆今天表示，將提出「土石採取法」第36條修正案，大幅加重罰鍰並強化沒收犯罪工具。

美濃盜採土石案，檢警調查發現盜採深度達20公尺、面積逾6公頃，涉及不法所得逾3億元等情事；檢方依廢清法等罪聲押13人，其中2人裁定羈押，8人交保，2人限制住居，1人請回。

賴瑞隆今天透過新聞稿表示，遭盜採土石的地點位於自來水水源水質保護區，此一行徑已嚴重危及水源水質、國土保育與市民安全，將提出「土石採取法」第36條修正案，大幅加重罰鍰並強化沒收犯罪工具，真正打擊不法根源，務必讓不法行為無利可圖、無從再犯。

賴瑞隆今天上午邀請農業部說明行政調查進度及預防作為，農業部表示以該案不法行為，已明顯觸犯土石採取法，對於現行土石採取法罰則過輕，與不法獲利所得顯不相符，無法產生嚇阻效果。

賴瑞隆說，修法首先要加重罰鍰上限，未經許可採取土石者，基礎罰鍰由現行新台幣100萬以上500萬元以下，提高為1000萬元以上5億元以下，與不法獲利規模相稱，提升嚇阻力道。

此外，提高按日連續處罰，受命限期整復仍未遵行者，按日連續處罰由現行10萬元以上100萬元以下，也提高為100萬元以上1000萬元以下罰鍰，直到遵行為止，杜絕拖延規避，同時為避免違法行為持續，規定應沒入其設施或機具等犯罪工具。

賴瑞隆強調，高雄美濃不法集團大範圍盜採和回填廢棄物已違反土石採取法、國有財產法、廢棄物清理法等，相關單位必須嚴格查緝、從嚴究辦，絕不能讓環境破壞與不法牟利繼續橫行。

美濃 賴瑞隆

相關新聞

控高雄市府圖利國賓飯店改建案 自救會怒喊：陳其邁下台

高雄國賓飯店改建案遭周邊居民指控不顧環評訴願仍在進行，便要搶先在9月1日召開施工前說明會，質疑建商還未取得建照就要動工，...

「全台最大里」擬拆分為4里 陳其邁：4.5萬里民權益不變

位於高雄的「全台最大里」左營區福山里預計拆分4里，高雄市長陳其邁今天表示，里長工作非常沉重，盼拆分成小里後能減輕負擔，至...

華友聯、達麗、海悅3強聯手 砸253億打造衛武營藝文新聚落

高雄捷運黃線Y18站暨橘線O10聯開案，今由達麗建設、華友聯集團及海悅國際開發合組的團隊與高雄市府完成簽約，3大上市公司...

高雄國際演藝廳閒置5年 苦等補助

高雄客家人口逾40萬，客家文化園區內的高雄國際演藝廳是重點展演平台，但5年前業者退場後多次流標，去年又遭凱米颱風損毀屋頂...

拍板了！高雄大眾運輸導向發展增額容積 由「公告現值」改為「市價」

高雄市都市計畫委員會今天審議通過環狀輕軌及鐵路地下化鳳山計畫等重大建設增額容積變更案，計算基礎將由「公告土地現值」改為「...

金門國家公園攜手山后社區淨灘 上百人共清出213公斤海廢

內政部國家公園署金門國家公園管理處今日在金沙鎮山后鎮海宮前海岸舉辦淨灘活動，響應政府「向海致敬」政策，共有來自社區、企業...

