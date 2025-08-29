「全台最大里」擬拆分為4里 陳其邁：4.5萬里民權益不變

位於高雄的「全台最大里」左營區福山里預計拆分4里，高雄市長陳其邁今天表示，里長工作非常沉重，盼拆分成小里後能減輕負擔，至於4萬5000多名里民權益不變，也不需換證件。

高市府近期著手研議拆分「極端大里」，陸續在地方舉辦說明會。「全台最大里」的左營區福山里預計拆分為4里，市府表示，尚需通過區務會議，再送民政局並轉市長核定後才實施。

陳其邁今天上午接受媒體聯訪表示，全台灣10個人數最多的里，6個就位於高雄，自己就在福山里住了近10年時間；福山里有4萬5000多人，人口成長非常快速，所以一個里長工作負擔非常沉重，加上社區長照、守望相助、防疫等，市府希望能減輕里長負擔，讓里長服務更到位。

他表示，目前正在幾個人口較多的里，試著凝聚共識推動相關工作，所以會先從較大的里著手來做，在過程裡權益不變，包括就學或相關政見都不會有任何改變，也不會突然叫民眾換證件。

依高雄市政府民政局提供資料，左營區擁有3個1萬戶以上的「極端大里」，其中，福山里人口有4萬5000多人，截至7月為全台人口數最多的里，預計拆分4里；菜公里人口有3萬4000多人，預計拆分3里；新上里人口有3萬多人，預計拆分2里。