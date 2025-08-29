華友聯、達麗、海悅3強聯手 砸253億打造衛武營藝文新聚落

高雄捷運黃線Y18站暨橘線O10聯開案，今由達麗建設、華友聯集團及海悅國際開發合組的團隊與高雄市府完成簽約，3大上市公司合資253億元，將在衛武營站周邊打造國際藝文產業聚落，是高雄目前最大規模的捷運聯開案。

華友聯董事長陸炤廷、達麗建設董事、衛武營開發董事長謝岱杰、海悅國際開發總經理王俊傑，今早代表衛武營開發公司與高雄市副市長林欽榮簽約，宣布投資開發「捷運橘線 O10／黃線 Y18 衛武營站土地開發案」。

高雄捷運局表示，此案基地位在衛武營國家藝術文化中心北側、捷運黃線及橘線交會處，面積1.8公頃，約5450坪，將規畫興建5棟地上38層到52層含品牌旅館、辦公、住宅、商店及社區生活設施複合型大樓，總戶數約2100戶，預計2033至2036年分階段完工，低樓層設沿街式商店，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道。

得標團隊今年2月合資成立衛武營聯合開發公司，資本額50億元，華友聯和達麗各占45％股權，三強聯手，實力在高雄業界罕見。

副市長林欽榮說，此案位在捷運Y18站與O10站交會點，是高雄首宗雙捷運共構的聯開案，基地前身為公車建軍站。基地南側為衛武營國家藝術文化中心，東側可銜接三井LaLaport與「K Hub」創意基地，可望打造為高雄新興藝文產業聚落。

林表示，此案屬第五種商業區，建蔽率 70%、容積率 840%，投資規模高達253 億元，高市府約分回約132億元，挹注捷運建設基金。此案不僅是一個開發案，更代表融合藝術、文化、商業、旅宿與人本交通的新生活模式，將為東高雄帶來嶄新的城市風貌。

華友聯董事長陸炤廷代表開發方表示，企業的成長必須和城市共榮，能在故鄉度參與這樣的重要建設，別具意義。O10基地正好位於鳳山中城的核心，也是衛武營文化廊帶的重要節點。衛武營每年吸引超過2百萬人次入場，未來捷運黃線通車後，每日約可帶來3萬旅次，此站具有一站雙線的優勢，是串連高雄捷運網絡的重要樞紐。