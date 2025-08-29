「屏花漾市集」展城市新風貌　七夕登場加碼抽項鍊

屏東縣政府推動城市空間再造，在市區鐵路橋下進行照明等改善部分完工，規劃29至31日在萬倉街旁台鐵橋下舉辦「屏花漾市集」，開幕適逢七夕，將加碼抽出知名品牌花漾項鍊。

縣府新聞稿表示，近年推動城市發展與空間再造，在市區最為熱鬧的復興路至自由路段，總長380公尺鐵路橋下通廊進行植被、動線及照明改善，期盼透過閒置空間轉型，提升地方形象與民眾參與度，創造城市新地標。

工務處說，早期應居民往來需求，在火車鐵道下方空間開挖讓人車通行，因行經時都得稍微低下頭來，「貓洞」別名便由此而來；此次工程中建置裝置藝術洞見光影，採3座墩柱視覺錯位設計，將「貓洞」造型重現，其中各墩柱賦予分飾著發展過程中過去、蛻變、未來的語彙。

工務處提及，為展現空間改造成果並促進地方產業發展，29至31日每天下午4時至晚間8時，在萬倉街旁台鐵橋下廊道舉辦「2025屏花漾市集」，現場結合百攤花卉、輕食、文創等多元市集，打造兼具展售與藝文展演的複合式市集活動。

縣府表示，市集在今晚7時開幕，適逢七夕情人節，將邀請Acapassion阿卡貝拉團體演出，並舉辦七夕限定抽獎活動，不論情侶、家人或朋友只要在現場拍攝接吻照，上傳至臉書（Facebook）或Instagram打卡並標註「屏花漾」，即可參加知名品牌的花漾項鍊抽獎。

另外，活動期間每天傍晚有安排不同主題演出，包括奇幻魔術秀、夢幻泡泡秀、流行樂團演唱、氣球小丑秀及情歌樂團表演等，讓民眾在逛市集的同時，也能享受多元的視聽饗宴。