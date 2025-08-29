控高雄市府圖利國賓飯店改建案 自救會怒喊：陳其邁下台
高雄國賓飯店改建案遭周邊居民指控不顧環評訴願仍在進行，便要搶先在9月1日召開施工前說明會，質疑建商還未取得建照就要動工，市府有圖利財團之嫌，居民組成的自救會今天上午在律師及民代陪同下，赴高雄高等行政法院聲請停止執行，要求暫停拆除及施工行為，更怒喊「陳其邁下台」。
國賓不當容積自救會今委任律師向高雄高等行政法院遞交行政訴願停止執行狀，要求停止執行有重大瑕疵的環評處分、避免重大且不可回復之損害、非屬重大公共利益應暫緩執行，並質疑國賓改建案存在程序重大瑕疵、地質風險、違法圖利等疑點。
自救會指出，環評審查結論尚在訴願審理中，高雄市府卻在6月30日核准拆除許可，在開發行為尚在進行都市設計審議程序審查及未取得建築執照情況下，便放任建商在下周一9月1日就將召開施工前公開說明會，有圖利財團之嫌。
自救會代表孫逸民表示，國賓改建案將興建一棟58層及一棟52層，共2棟住商大樓，但該基地位於土壤液化區，卻預計開挖地下室7層，深達27.25公尺，有可能造成鄰損及地層下陷，威脅周邊居民生命財產安全。
高雄市議員邱于軒質疑高雄市府圖利建商財團，訴願程序仍在進行中，為何高雄市府要急著配合建商進行開發，且建商已取得拆除執照，是否後續可以在未取得建照情況下便持續施工拆除興建「市府為何要放任建商召開施工前說明會」。
邱于軒加碼披露，高雄市府竟在8月15日直接發函給環境部，函文要求環境部駁回民眾提出的訴願。她批評市府「難道高雄市府作為市民的父母官，不用好好替民眾把關有無地層下陷風險、有無影響公共安全疑慮」。
自救會今除了委任律師遞狀，也在高等行政法院前拉白布條抗議，控官商勾結、罔顧民意，要求陳其邁下台。邱于軒也為居民抱屈，因不少周邊居民當初都是投票給陳其邁、支持陳其邁，如今卻遭市府漠視居住安全。
