快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

控高雄市府圖利國賓飯店改建案 自救會怒喊：陳其邁下台

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市議員邱于軒質疑高雄市府圖利財團，急著配合建商進行開發。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市議員邱于軒質疑高雄市府圖利財團，急著配合建商進行開發。記者巫鴻瑋／攝影

高雄國賓飯店改建案遭周邊居民指控不顧環評訴願仍在進行，便要搶先在9月1日召開施工前說明會，質疑建商還未取得建照就要動工，市府有圖利財團之嫌，居民組成的自救會今天上午在律師及民代陪同下，赴高雄高等行政法院聲請停止執行，要求暫停拆除及施工行為，更怒喊「陳其邁下台」。

國賓不當容積自救會今委任律師向高雄高等行政法院遞交行政訴願停止執行狀，要求停止執行有重大瑕疵的環評處分、避免重大且不可回復之損害、非屬重大公共利益應暫緩執行，並質疑國賓改建案存在程序重大瑕疵、地質風險、違法圖利等疑點。

自救會指出，環評審查結論尚在訴願審理中，高雄市府卻在6月30日核准拆除許可，在開發行為尚在進行都市設計審議程序審查及未取得建築執照情況下，便放任建商在下周一9月1日就將召開施工前公開說明會，有圖利財團之嫌。

自救會代表孫逸民表示，國賓改建案將興建一棟58層及一棟52層，共2棟住商大樓，但該基地位於土壤液化區，卻預計開挖地下室7層，深達27.25公尺，有可能造成鄰損及地層下陷，威脅周邊居民生命財產安全。

高雄市議員邱于軒質疑高雄市府圖利建商財團，訴願程序仍在進行中，為何高雄市府要急著配合建商進行開發，且建商已取得拆除執照，是否後續可以在未取得建照情況下便持續施工拆除興建「市府為何要放任建商召開施工前說明會」。

邱于軒加碼披露，高雄市府竟在8月15日直接發函給環境部，函文要求環境部駁回民眾提出的訴願。她批評市府「難道高雄市府作為市民的父母官，不用好好替民眾把關有無地層下陷風險、有無影響公共安全疑慮」。

自救會今除了委任律師遞狀，也在高等行政法院前拉白布條抗議，控官商勾結、罔顧民意，要求陳其邁下台。邱于軒也為居民抱屈，因不少周邊居民當初都是投票給陳其邁、支持陳其邁，如今卻遭市府漠視居住安全。

國賓不當容積自救會委任律師向高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行開發，現場多名警力戒備。記者巫鴻瑋／攝影
國賓不當容積自救會委任律師向高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行開發，現場多名警力戒備。記者巫鴻瑋／攝影
國賓不當容積自救會今上午赴高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行開發，怒轟要高雄市長陳其邁下台。記者巫鴻瑋／攝影
國賓不當容積自救會今上午赴高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行開發，怒轟要高雄市長陳其邁下台。記者巫鴻瑋／攝影
國賓不當容積自救會今上午赴高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行開發，怒轟要高雄市長陳其邁下台。記者巫鴻瑋／攝影
國賓不當容積自救會今上午赴高雄高等行政法院遞狀聲請停止執行開發，怒轟要高雄市長陳其邁下台。記者巫鴻瑋／攝影

國賓 高雄市 自救會 陳其邁

延伸閱讀

一般性補助爭議延燒 陳其邁：不能拿走一塊肥肉其他也要搶

Lady Gaga有望高雄開唱？ 市府澄清只是舉例：持續爭取大咖來

AIT同一天分PO陳其邁、黃國昌照 網友：表情說明了一切

高雄仁武人口破10萬 陳其邁喊話「治水努力到這裡」要交棒了

相關新聞

控高雄市府圖利國賓飯店改建案 自救會怒喊：陳其邁下台

高雄國賓飯店改建案遭周邊居民指控不顧環評訴願仍在進行，便要搶先在9月1日召開施工前說明會，質疑建商還未取得建照就要動工，...

華友聯、達麗、海悅3強聯手 砸253億打造衛武營藝文新聚落

高雄捷運黃線Y18站暨橘線O10聯開案，今由達麗建設、華友聯集團及海悅國際開發合組的團隊與高雄市府完成簽約，3大上市公司...

高雄國際演藝廳閒置5年 苦等補助

高雄客家人口逾40萬，客家文化園區內的高雄國際演藝廳是重點展演平台，但5年前業者退場後多次流標，去年又遭凱米颱風損毀屋頂...

拍板了！高雄大眾運輸導向發展增額容積 由「公告現值」改為「市價」

高雄市都市計畫委員會今天審議通過環狀輕軌及鐵路地下化鳳山計畫等重大建設增額容積變更案，計算基礎將由「公告土地現值」改為「...

金門國家公園攜手山后社區淨灘 上百人共清出213公斤海廢

內政部國家公園署金門國家公園管理處今日在金沙鎮山后鎮海宮前海岸舉辦淨灘活動，響應政府「向海致敬」政策，共有來自社區、企業...

好壯觀！ 26公尺燈篙立於孤棚上 恆春中元豎孤棚活動啟動

「2025恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於8月31日至9月6日舉辦，今天舉行「立燈篙」儀式，吊車將一根長26公尺的竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。