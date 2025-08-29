快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

高捷O10、Y18站衛武營聯開案簽約 打造複合式大樓

中央社／ 高雄29日電

高雄捷運O10、Y18站衛武營聯開案今天簽訂開發契約，將投資新台幣253億元，規劃5棟地上38至52層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、商店等，預計民國122年起分段完工。

高捷橘線O10站、黃線Y18站衛武營聯開案，今天由副市長林欽榮代表市府與達麗建設事業股份有限公司、華友聯開發股份有限公司、海悅國際開發股份有限公司合組的衛武營聯合開發股份有限公司在市府簽訂開發契約。

林欽榮致詞表示，此案基地緊鄰衛武營國家藝術中心，因此結合旅館、藝文創作、商業生活等功能，規劃設計旅館，邀國際品牌經營管理，為前來衛武營兩廳院表演的劇團和觀眾旅客提供一個舒適的住宿空間。

林欽榮說，該案1樓空間將設置表演劇場，以黑盒子（Black Box）為設計概念，能容納120至200席觀眾及各種類型表演與活動，將優先提供新創劇團使用，建築物低樓層為孵育青年創業基地，支持高雄在地藝文團體發展。

此外，中央核心廣場透過彈性使用空間規劃，可以舉辦臨時展覽、假日市集、音樂會等活動。預估將共投資253億元，打造高雄的國際藝文聚落。

華友聯開發董事長陸炤廷致詞表示，此案不僅是一個建築群，更是一個融合生活、藝術、商業與國際交流的舞台，相信將帶來龐大的經濟效益與觀光能量，為高雄的城市發展寫下嶄新一頁。

捷運局長吳嘉昌表示，此案基地於衛武營國家藝術文化中心北側、捷運黃線Y18站及橘線O10站交會處，基地面積1.8公頃、約5450坪、規劃5棟地上38至52層的複合式建築物，預計122至125年分階段完工。

該複合式建築物包含旅館、辦公、住宅、商店及社區生活設施等，低樓層設有沿街式商店，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道。

建築 衛武營 高雄捷運

延伸閱讀

京華城案遭柯文哲指責做偽證 林欽榮反控「蓄意攻擊證人」

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

拍板了！高雄大眾運輸導向發展增額容積 由「公告現值」改為「市價」

高雄捷運O9站B、C基地公開招商 可望引資135億元挹注建設

相關新聞

控高雄市府圖利國賓飯店改建案 自救會怒喊：陳其邁下台

高雄國賓飯店改建案遭周邊居民指控不顧環評訴願仍在進行，便要搶先在9月1日召開施工前說明會，質疑建商還未取得建照就要動工，...

華友聯、達麗、海悅3強聯手 砸253億打造衛武營藝文新聚落

高雄捷運黃線Y18站暨橘線O10聯開案，今由達麗建設、華友聯集團及海悅國際開發合組的團隊與高雄市府完成簽約，3大上市公司...

高雄國際演藝廳閒置5年 苦等補助

高雄客家人口逾40萬，客家文化園區內的高雄國際演藝廳是重點展演平台，但5年前業者退場後多次流標，去年又遭凱米颱風損毀屋頂...

拍板了！高雄大眾運輸導向發展增額容積 由「公告現值」改為「市價」

高雄市都市計畫委員會今天審議通過環狀輕軌及鐵路地下化鳳山計畫等重大建設增額容積變更案，計算基礎將由「公告土地現值」改為「...

金門國家公園攜手山后社區淨灘 上百人共清出213公斤海廢

內政部國家公園署金門國家公園管理處今日在金沙鎮山后鎮海宮前海岸舉辦淨灘活動，響應政府「向海致敬」政策，共有來自社區、企業...

好壯觀！ 26公尺燈篙立於孤棚上 恆春中元豎孤棚活動啟動

「2025恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於8月31日至9月6日舉辦，今天舉行「立燈篙」儀式，吊車將一根長26公尺的竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。