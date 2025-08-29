高捷O10、Y18站衛武營聯開案簽約 打造複合式大樓

高雄捷運O10、Y18站衛武營聯開案今天簽訂開發契約，將投資新台幣253億元，規劃5棟地上38至52層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、商店等，預計民國122年起分段完工。

高捷橘線O10站、黃線Y18站衛武營聯開案，今天由副市長林欽榮代表市府與達麗建設事業股份有限公司、華友聯開發股份有限公司、海悅國際開發股份有限公司合組的衛武營聯合開發股份有限公司在市府簽訂開發契約。

林欽榮致詞表示，此案基地緊鄰衛武營國家藝術中心，因此結合旅館、藝文創作、商業生活等功能，規劃設計旅館，邀國際品牌經營管理，為前來衛武營兩廳院表演的劇團和觀眾旅客提供一個舒適的住宿空間。

林欽榮說，該案1樓空間將設置表演劇場，以黑盒子（Black Box）為設計概念，能容納120至200席觀眾及各種類型表演與活動，將優先提供新創劇團使用，建築物低樓層為孵育青年創業基地，支持高雄在地藝文團體發展。

此外，中央核心廣場透過彈性使用空間規劃，可以舉辦臨時展覽、假日市集、音樂會等活動。預估將共投資253億元，打造高雄的國際藝文聚落。

華友聯開發董事長陸炤廷致詞表示，此案不僅是一個建築群，更是一個融合生活、藝術、商業與國際交流的舞台，相信將帶來龐大的經濟效益與觀光能量，為高雄的城市發展寫下嶄新一頁。

捷運局長吳嘉昌表示，此案基地於衛武營國家藝術文化中心北側、捷運黃線Y18站及橘線O10站交會處，基地面積1.8公頃、約5450坪、規劃5棟地上38至52層的複合式建築物，預計122至125年分階段完工。

該複合式建築物包含旅館、辦公、住宅、商店及社區生活設施等，低樓層設有沿街式商店，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道。