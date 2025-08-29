聽新聞
高雄國際演藝廳閒置5年 苦等補助

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄客家文化園區的「高雄國際演藝廳」，5年前業者約滿退場後多次流標，閒置至今，去年又因凱米颱風損毀屋頂導致內部積水，至今未完全修繕。記者宋原彰／攝影
高雄客家文化園區的「高雄國際演藝廳」，5年前業者約滿退場後多次流標，閒置至今，去年又因凱米颱風損毀屋頂導致內部積水，至今未完全修繕。記者宋原彰／攝影

高雄客家人口逾40萬，客家文化園區內的高雄國際演藝廳是重點展演平台，但5年前業者退場後多次流標，去年又遭凱米颱風損毀屋頂，閒置至今，議員批整修牛步化。高市客委會坦言需6千萬元經費，正重新規畫空間，轉型活化。

客委會回應，演藝廳使用10年設備陳舊，內部360個座位難吸引售票表演，僅適合學校或藝文團體辦典禮或成果發表，考量高雄已有多處藝文展演空間，演藝廳整修未符經濟效益，因此思考重新規畫內部空間。

高雄國際演藝廳2010年啟用，2020年底委外營運租期屆滿後無廠商投標而暫停營運，客委會去年9月起3次招租均流標，原因包括設備陳舊，租金較先前高，今年5月客委會將租金打3折，僅1家投標，考量廠商缺乏具體營運構想，最終廢標。

演藝廳閒置多時，去年又因屋頂未及時修繕，凱米颱風時造成舞台區機電設備泡水損壞，評估整修費用高達6千萬元。

審計部決算報告也指出，這處演藝廳遭行政院公共工程委員會列為閒置設施，高市府整修政策反覆，影響再利用期程。

議員張博洋說，演藝廳交通不便，內部設備毀壞更影響廠商投資意願，升級進度緩慢。客家園區整體整修工程明年初將完工，將拓建風雨頂蓋廣場等設施與一路之隔的盤花公園相呼應，期望演藝廳能加速活化。

高市客委會主委楊瑞霞表示，國際演藝廳初步打算分隔空間提供民間使用，或與客家傳播機構合作建置攝影棚。客家文化園區的機電設備已陸續修復，本月已向行政院客委會申請約1800萬元經費升級展廳軟硬體，不過中央尚未核定。

客家 高雄市 客委會 凱米颱風

