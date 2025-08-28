聽新聞
0:00 / 0:00
拍板了！高雄大眾運輸導向發展增額容積 由「公告現值」改為「市價」
高雄市都市計畫委員會今天審議通過環狀輕軌及鐵路地下化鳳山計畫等重大建設增額容積變更案，計算基礎將由「公告土地現值」改為「市價」查估，對齊中央及五都規範，確保增額容積價值能反映市場機制。
兼任高雄市都委會主委的副市長林欽榮表示，這次修正內容是配合中央政策方向、「都市計畫容積移轉實施辦法」、「高雄市審查容積移轉申請案件許可要點」及「都市計畫法高雄市施行細則」第24條之5規定，調整增額容積價金計算方式，由「公告土地現值」改為「市價」查估。
都發局說明，新制有兩大重點，第一是價金計算方式改採市價，未來會委託3家以上不動產估價師事務所共同查估，確保估價結果客觀公正；第二是提供「半價半地」彈性選項，申請人得繳納至少50%的現金，餘額部分得以捐贈公設保留地方式抵繳，公共設施保留地項目，則新增停車場及捷運設施用地。
此外，新制也透過納入「公保地折抵」等彈性機制，期能建立穩健的自償性財源，挹注捷運等重大建設，同時協助業界平衡成本負擔。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言