屏東青年暑期見習地方創生 盼未來回饋家鄉

中央社／ 屏東縣28日電

屏東縣政府與地方創生團體合作，暑期帶領60名見習生深入地方，拓展學生視野並促進青年回鄉。今天在勞青處舉辦成果展，有學員表示，希望未來將經驗化為動力回饋家鄉。

暑假接近尾聲，縣府今天在勞動暨青年發展處1樓大廳舉辦「地方創生見習行動成果展」，23組地方創生團體，帶領60名見習生設攤展出；攤位上不僅有在地食材研發創意點心，也有結合風土文化遊程設計、手作工藝，展場充滿濃厚屏東味與青年創意。屏東縣長周春米出席，並為表現優異團隊頒獎。

周春米表示，青年政策是她執政重點項目之一，尤其是青年就業環境與職涯發展，透過地方創生見習，不僅讓學生深入了解屏東風土文化，也讓地方注入更多元活力。即便見習結束，這段經驗已在學生心中種下「創生種子」，未來將成為推動地方發展新力量。

獲頒第1名「老厝54」團隊成員戴苡亘分享，他們來自屏東科技大學食品科學系，透過專業輔助社區產品送檢，提升品質保障；也學習短影音行銷、參與市集擺攤，累積珍貴實務經驗。

戴苡亘表示，謝謝縣府、指導老師及地方創生團隊，讓他們有機會把課堂知識帶進社區，也把屏東故事傳出去，希望未來能繼續把這份經驗化為動力，回饋家鄉。

勞青處長李雨蓁補充，今年度地方創生見習行動以「以青培青」為主題，由在地青年帶領見習生一步步認識屏東，這些成果展攤讓人真切感受到各鄉鎮風土與溫暖，也看見創生團體用心指導與陪伴。相信這些體驗不僅拓展學生視野，更讓「青年回鄉」可能逐步成形，這是縣府推動地方創生行動初衷。

勞青處表示，未來將持續推動地方創生見習行動，透過跨域合作與資源整合，讓更多青年參與地方發展，累積實務經驗並培養專業能力，也期待青年因為在地體驗，更加認識屏東、愛上屏東，進而成為推動地方創新中堅力量，讓「以青培青」精神，在屏東持續萌芽與茁壯。

青年 團隊

