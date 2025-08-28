金門國家公園攜手山后社區淨灘 上百人共清出213公斤海廢
內政部國家公園署金門國家公園管理處今日在金沙鎮山后鎮海宮前海岸舉辦淨灘活動，響應政府「向海致敬」政策，共有來自社區、企業及公務機關等十多個單位共計約107人熱情參與，合力清理出213公斤廢棄物，展現守護環境的行動力。
此次活動由金管處號召，山后社區發展協會、金門民俗文化村文教基金會、山后鎮海宮管理委員會、中華電信金門營運處、台電金門區營業處、海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、金門縣環保局及保七總隊第四大隊等單位共同投入，參與者不僅協力清除海漂垃圾，也進行垃圾分類與數據統計，相關資料將上傳至海洋保育署平台，作為研究與監測依據。
金管處指出，海漂垃圾除了影響景觀，更可能危害海洋生態與公共安全，透過淨灘行動不僅能改善沿岸環境品質，也能提升遊客體驗。現場並結合「菸蒂不落地」等環保政策宣導，呼籲民眾從日常做起，減少垃圾源頭。
參與的許姓居民表示，自己幾乎每年都參加淨灘，看到沙灘上滿地的保麗龍、塑膠瓶，真的很心疼，但當大家一起把垃圾一袋袋清走，海岸變乾淨時會有很大成就感，希望更多人能從生活小地方做起，減少製造垃圾，也希望藉由大家多次的淨灘，讓海岸重回美麗的面貌。
金管處強調，淨灘不只是一次性的清理，更是社區、機關與企業攜手合作、實踐環境教育的重要過程，未來將持續整合在地社區與各界資源，推動更多元的合作，讓金門海岸維持潔淨美麗，並朝「保育海洋生態」與「多元夥伴關係」等永續發展目標邁進。
