Lady Gaga有望高雄開唱？ 市府澄清只是舉例：持續爭取大咖來
岡山壽天宮將辦「高雄三山媽祖平安賜福遶境」，市長陳其邁表示要「比照Lady Gaga演唱會規格辦理」，被外界解讀為Lady Gaga有望到高雄開唱。市府今天澄清只是舉例，但會持續爭取大咖到高雄。
岡山壽天宮將於12月6、7日舉辦「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動，昨天廟方到市府拜會陳其邁，共商活動事宜。陳其邁表示，這是高雄的大事，將比照美國流行歌手女神卡卡（Lady Gaga）演唱會規格辦理，各局處將全力配合。
陳其邁這番言論，也在網路上引發議論。不少網友認為是陳其邁「爆雷」，暗示Lady Gaga有望到高雄開演唱會，並紛紛許願希望能成真。
對此，高市府今天澄清表示，陳其邁當天只是舉例，意思是三山媽加上白沙屯媽祖遶境，都是宗教界的天后，高市府會用舉辦天后等級演唱會的態度來協辦。同時，市府也將持續爭取更多大咖到高雄開唱。
其實，陳其邁5月底受訪時，曾被問及是否能爭取Lady Gaga或英國流行歌手愛黛兒（Adele）等人開唱，陳其邁當時說，有跟幾個國內外大的經紀公司舉行座談，交換很多意見，「努力中，拭目以待，有機會來」。
高雄岡山壽天宮12月6、7日將結合「岡山媽」、旗山天后宮「旗山媽」、鳳山五甲龍成宮「五甲媽」舉辦「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動，在陳其邁與民進黨立委許智傑等人促成下，邀深受信眾敬仰「白沙屯媽祖」南下高雄參與。
