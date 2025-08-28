Lady Gaga有望高雄開唱？ 市府澄清只是舉例：持續爭取大咖來

快訊

中央社／ 高雄28日電

岡山壽天宮將辦「高雄三山媽祖平安賜福遶境」，市長陳其邁表示要「比照Lady Gaga演唱會規格辦理」，被外界解讀為Lady Gaga有望到高雄開唱。市府今天澄清只是舉例，但會持續爭取大咖到高雄。

岡山壽天宮將於12月6、7日舉辦「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動，昨天廟方到市府拜會陳其邁，共商活動事宜。陳其邁表示，這是高雄的大事，將比照美國流行歌手女神卡卡（Lady Gaga）演唱會規格辦理，各局處將全力配合。

陳其邁這番言論，也在網路上引發議論。不少網友認為是陳其邁「爆雷」，暗示Lady Gaga有望到高雄開演唱會，並紛紛許願希望能成真。

對此，高市府今天澄清表示，陳其邁當天只是舉例，意思是三山媽加上白沙屯媽祖遶境，都是宗教界的天后，高市府會用舉辦天后等級演唱會的態度來協辦。同時，市府也將持續爭取更多大咖到高雄開唱。

其實，陳其邁5月底受訪時，曾被問及是否能爭取Lady Gaga或英國流行歌手愛黛兒（Adele）等人開唱，陳其邁當時說，有跟幾個國內外大的經紀公司舉行座談，交換很多意見，「努力中，拭目以待，有機會來」。

高雄岡山壽天宮12月6、7日將結合「岡山媽」、旗山天后宮「旗山媽」、鳳山五甲龍成宮「五甲媽」舉辦「高雄三山媽祖平安賜福遶境」活動，在陳其邁與民進黨立委許智傑等人促成下，邀深受信眾敬仰「白沙屯媽祖」南下高雄參與。

岡山 陳其邁 白沙屯媽祖

相關新聞

金門國家公園攜手山后社區淨灘 上百人共清出213公斤海廢

內政部國家公園署金門國家公園管理處今日在金沙鎮山后鎮海宮前海岸舉辦淨灘活動，響應政府「向海致敬」政策，共有來自社區、企業...

高雄國際演藝廳「養蚊子5年」多次流標 颱風重創內部未修繕

高雄市客家人口數超過40萬，位在客家文化園區內的「高雄國際演藝廳」作為南台灣重要客家藝文展演平台，5年前因業者約滿退出經...

好壯觀！ 26公尺燈篙立於孤棚上 恆春中元豎孤棚活動啟動

「2025恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於8月31日至9月6日舉辦，今天舉行「立燈篙」儀式，吊車將一根長26公尺的竹...

金湖九宮格9月開跑 打卡連線拿大獎iPhone 17、Gogoro等你抽

金湖鎮公所推出的九宮格活動，每年都引起廣大迴響， 今年的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，今年鎮公所擴大...

高雄仁武晉升蛋黃區 八卦里合併後人口暴增將拆分2里

高雄多地大小里人數不均，左營、仁武等區陸續召開里調整計畫說明會，仁武區大樓林立、別墅不斷增加，人口本月突破10萬人，八卦...

高雄壽山遭風災摧毀路面 工務局斥1500萬固坡完成

有「高雄人後山」美名的壽山在軍事管制解禁後，已為觀光熱區，其中萬壽路、興國路可通往壽山動物園，柴山大可通往秘境沙灘、山海...

