屏東推廣身障團體中秋伴手禮 盼銷量破1萬盒

屏東縣政府推廣7個身障團體中秋伴手禮，今天在縣府大禮堂展示，盼整體銷量突破1萬盒，協助穩定機構營運；禮盒內容包含土鳳梨酥、廣式月餅，及手工皂等。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，一年一度中秋佳節來臨，「月亮笑了．愛心到了」，如同往年聯合7個團體身障職人，推廣他們用巧思、技藝，製作的優質中秋禮盒；感謝台灣郵政協會響應公益，投入新台幣28萬元搶購，希望社會各界支持，讓今年整體銷售達到1萬個禮盒，肯定身障職人才能。

屏東知名甜點店必勝研製所今年加入公益，與屏東縣自閉症協進會聯名推出老奶奶雙檸糖霜蛋糕，並教導3名不同身障團體職人製作餅乾等甜點。必勝創辦人趙毓文表示，聯名蛋糕以屏東九如檸檬及麟洛香檬製作，禮盒印上「星兒」畫作，美味與質感兼具；此款禮盒2成盈餘將捐給屏東縣自閉症協進會，作為支持自閉症學員學習繪畫相關經費。

中秋節伴手禮促銷記者會中，周春米與3名身障職人小菁、小樺、阿傑共同揭開序幕，攜手為雙檸蛋糕淋上糖霜，隨後3人獻上驚喜禮物，由必勝烘焙研製所輔導製作的蛋糕、餅乾等甜品，親手送給周春米，場面溫馨感人。

屏東縣社會處表示，今年運用公益彩券盈餘基金，協助印製產品型錄，並推動宣傳行銷，支持身心障礙福利團體及庇護工場優質產品推廣，並率先訂購20萬元中秋伴手禮。期望可穩定服務機構營運，並讓身心障礙者持續在團體中學習與成長。

7個身心障礙團體分別為，社團法人自閉症協進會、社團法人屏東縣啟智協進會、財團法人屏東基督教勝利之家、財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家、慢慢恆春烘焙坊庇護工場，社團法人向陽啟能協會、財團法人伊甸社會福利基金會創皂工坊。

社會處表示，禮盒內容包括綠豆椪、土鳳梨酥、麻糬酥、廣式月餅、手工蛋捲、手工香皂及花草茶等多款應景好物，每份禮盒皆融合細膩手工與溫暖情感，是中秋佳節最真摯祝福。

