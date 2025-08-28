高雄國際演藝廳「養蚊子5年」多次流標 颱風重創內部未修繕

高雄市客家人口數超過40萬，位在客家文化園區內的「高雄國際演藝廳」作為南台灣重要客家藝文展演平台，5年前因業者約滿退出經營後，場館多次流標，閒置至今，且去年因凱米颱風導致屋頂損毀、內部積水，至今未完全修繕，議員批整修進度緩慢。高市客委會坦言，演藝廳整修經費高達6千萬，目前朝向將空間重新規劃，轉型活化。

高雄國際演藝廳位於三民區的高雄新客家文化園區，2010年完工啟用後，內部規劃360個座位，作為因應客家鄉親需求的南台灣客家藝文展演平台，提供戲劇、音樂和舞蹈等藝文的表演場域，客家社團也能辦理中小型展演活動，但場館2020年底委外營運租期屆滿不續租後，多次因無廠商投標而停止營運，閒置至今。

高市客委會去年9、10、11月已辦理3次上網招租，引進民間資源活絡演藝廳空間，皆無廠商投標，流標原因包括演藝廳設備陳舊，且租金相較先前合約高，今年5月客委會再度調降租金打3折，仍僅計1家廠商投標，但該廠商因營運構想缺乏具體執行計畫且無完整財務分析遭評選為廢標，招租結果不如預期，僅能持續閒置。

客家文化園區演藝廳過去因屋頂設備損壞未及時修繕，去年凱米颱風造成內部舞臺區嚴重淹水，機電設備也泡水損壞，至今未完成修繕，市府評估整修經費高達6千萬。審計部也批，演藝廳遭行政院公共工程委員會列管為閒置設施，市府研提活化計畫，但整修政策反覆，影響再利用期程，導致閒置多年且設施仍未修繕，應儘速招商整建營運。

市議員張博洋表示，演藝廳因交通不便，不如其他演藝場所有大眾運輸可抵達，且內部設備毀壞，影響廠商投資意願，造成展廳升級進度緩慢；整體客家園區整修工程明年初即將完工，屆時將拓建風雨頂蓋廣場，新增人行道、自行車和綠地面積，與一路之隔的盤花公園相呼應，期望演藝廳能加速活化，成為更全面、吸引人流的場域。

客委會回應，演藝廳使用10年因設備陳舊，且內部360位座位難吸引知名團體售票表演，僅適合學校或藝文團體舉辦畢業典禮或成果發表會，考量結構整修經費高昂，且高雄現已有多處藝文展演空間，演藝廳整修未符經濟效益，難再編列高額設備預算，「以『演藝』方向經營將舉步維艱」，因此已重新規劃內部空間效能，企圖轉型活化。

客委會主委楊瑞霞說，國際演藝廳除了演藝功能，確實應找尋更務實方向，目前初步規畫會將空間適度分隔後提供民間使用，或與客家傳播機構合作建置攝影棚，客家文化園區的機電設備已陸續修復，本月已向中央客委會申請「高雄市新客家文化園區演藝廳及圓樓餐廳空間改造規劃設計」案，升級展廳軟硬體，經費約1800萬，中央尚未核定。 高雄客家文化園區「高雄國際演藝廳」，5年前因業者約滿退出經營，場館多次流標，閒置至今，且去年因凱米颱風導致屋頂損毀、內部積水，至今未完全修繕。記者宋原彰／攝影 高雄客家文化園區「高雄國際演藝廳」，5年前因業者約滿退出經營，場館多次流標，閒置至今，且去年因凱米颱風導致屋頂損毀、內部積水，至今未完全修繕。記者宋原彰／攝影 高雄客家文化園區「高雄國際演藝廳」，5年前因業者約滿退出經營，場館多次流標，閒置至今，且去年因凱米颱風導致屋頂損毀、內部積水，至今未完全修繕。記者宋原彰／攝影

