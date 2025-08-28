好壯觀！ 26公尺燈篙立於孤棚上 恆春中元豎孤棚活動啟動

「2025恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於8月31日至9月6日舉辦，今天舉行「立燈篙」儀式，吊車將一根長26公尺的竹竿緩緩安置在孤棚上，象徵活動正式啟動。活動壓軸高潮是9月6日的豎孤棚，17支隊伍將攀高爭奪冠軍旗，精彩可期。

民間在建醮或中元普渡時，會豎立燈篙召請四方神明或好兄弟前來。恆春文史工作者張順興說，「燈篙」是引導好兄弟前來參與活動、享用祭品的「號誌」，因此要豎立在整座孤棚的最高處，讓好兄弟一眼就看得到。

今年的燈篙長26公尺，是在高雄那瑪夏山區找到的。鎮公所表示，孤棚連同上頭的城門高近20公尺，燈篙一定要再高於城門；要找這麼長的竹子並不容易，往年也多在高雄山區，才能找到這麼長的竹子。

今天立燈篙儀式，鎮長尤史經率領公所人員，先到恆春福德宮請土地公到場坐鎮，保佑活動順利進行，在眾人的圍觀下，吊車將燈篙緩緩地立在孤棚中央，非常壯觀；4座城門的超度法會，也在法師祝禱下展開。

今年正逢恆春建城150周年，鎮長尤史經邀請大家一起來參加中元豎孤棚系列活動。8月31日晚上在恆春福德宮前的街頭藝人活動開跑；9月3日在孤棚廣場進行請神儀式；9月5日進行普渡法會及踩街活動；9月6日則是最高潮豎孤棚競賽，今年共有17支隊伍的壯漢猛男競逐冠軍旗。 「2025恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於8月31日至9月6日舉辦，今天進行「立燈篙」儀式。記者潘奕言／攝影 「2025恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於8月31日至9月6日舉辦，今天進行「立燈篙」儀式。記者潘奕言／攝影 「2025恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於8月31日至9月6日舉辦，今天進行「立燈篙」儀式。記者潘奕言／攝影

