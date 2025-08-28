金湖九宮格9月開跑 打卡連線拿大獎iPhone 17、Gogoro等你抽

金湖鎮公所推出的九宮格活動，每年都引起廣大迴響， 今年的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，今年鎮公所擴大舉辦，不僅增加名額、升級獎項，還加碼抽出100張金廈船票，並推出觀光客專屬名額與獎品，更貼心規劃免費接駁巴士，讓在地鄉親與外地旅客都能盡情暢遊金湖、挑戰連線，還有機會把Gogoro機車、iPhone 17等大獎帶回家。

今年活動精選六大金湖特色景點，包括「電桿迷宮」、「金門電話亭」、「九龍壁」、「將軍酒窖」、「大花蛤意象裝置」與「小艇坑道」。參加者需先上網填寫報名表單（網址：https://kinhu.yitungtech.com.tw/），再到金湖鎮公所服務台領取「九宮格卡」才算完成報名。依照卡片指引前往景點打卡並至特約商家集章，完成不同連線條數即可兌換購物券，三條連線可換50元、四條連線100元、全連線更可獲得200元購物券與摸彩資格。最終抽獎將於11月底舉行，並透過「金湖報馬仔」粉絲專頁直播，公開透明。

金湖鎮長陳文顧表示，今年獎品陣容特別吸睛，第一特獎為Gogoro機車，還有iPhone 17、PHILIPS電視、Switch 2、惠而浦冷凍櫃、聲寶洗衣機、LG吸塵器、iPad、空氣清淨機、掃地機器人、除濕機，以及金廈船票與數百份普獎，從3C到家電通通入列。

特別的是，鎮公所設立觀光客專屬名額4千人，非金門籍遊客憑證件與10日內船機票，即可於公所領卡，觀光客挑戰門檻更親民，只需完成3個景點與6家商家集章，即可獲得200元購物券，並參加專屬抽獎。獎品包含金門貢糖、一條根、牛肉乾、豬肉乾、高粱酒，甚至機票與船票，若入住金湖鎮內特約旅宿，更能憑住宿紀錄加碼領取200元購物券。

為方便旅遊，鎮公所在10月1日至10日規劃「金湖觀光巴士」，每半小時一班，串聯六大景點並停靠「畜試所牛奶盒」特色站點。遊客憑九宮格卡即可免費搭乘，輕鬆體驗金湖魅力。

領卡時間為每日早上8時至下午5時30分，假日不打烊，每人限領一張，鎮公所提醒，為避免現場排隊，建議參加者先完成線上填寫，再憑證件到服務台領取。

陳文顧表示，「金湖九宮格」透過景點與商家的串聯，遊客不僅能認識金湖的風光與美食，更能留下難忘回憶，他誠摯邀請鄉親與旅客，一起來挑戰九宮格，邊玩邊打卡，還有機會把大獎抱回家。 金湖九宮格活動即將於9月1日登場，六大景點包含九龍壁，歡迎民眾踴躍參與。圖／金湖鎮公所提供 金湖九宮格活動即將於9月1日登場，六大景點包含大花蛤意象裝置，歡迎民眾踴躍參與。記者蔡家蓁／攝影 「漁村小艇坑道」歷經整建活化今年正式啟用，金湖九宮格活動此次也將這裡列為六大景點之一。記者蔡家蓁／攝影 金湖九宮格活動即將於9月1日登場，六大景點包含電桿迷宮，歡迎民眾踴躍參與。圖／金湖鎮公所提供

