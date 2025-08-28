高雄仁武晉升蛋黃區 八卦里合併後人口暴增將拆分2里
高雄多地大小里人數不均，左營、仁武等區陸續召開里調整計畫說明會，仁武區大樓林立、別墅不斷增加，人口本月突破10萬人，八卦里是「蛋白區中的蛋黃區」，上月底人口數2萬4374人、戶數1萬1391戶，預計分成八卦里與八德里。
仁武區位處高雄縣市接轄處，八卦里舊稱「八卦寮」，1972年劃出後港仔與鄰近土地成立高楠村，1998年再度劃出上五塊厝、下五塊厝與鄰近土地成立五和村。八卦里在縣市合併後人口依舊不斷增加，八卦里在2018年已突破2萬人大關，區公所啟動里調整計畫。
仁武區公所說明，八卦里分設2里，以八德一路、八德中路、八德南路為里界，以東暫定里名為八卦里，以西暫定里名為八德里；居民證件不用換，戶籍、財產、就學等權益不受影響。
區長陳瑞勇表示，未來國道7號及高屏2快通過仁武，交通四通八達；八卦里大樓增加快速，更有建商一口氣推出800棟獨棟別墅建案，可謂「離蛋黃區最近的蛋白區」，目前基層服務負擔沉重，分里後可提升行政效率。
仁武區公所28日晚間舉辦說明會，過去八卦里也曾經拆分過兩次，老一輩里民不排斥，但也有年輕里民擔心孩子學區受影響。
議員邱俊憲指出，仁武區人口與大樓一直增加，適度分里可以減輕里長負擔，居民多數持正面看法，但仁武有部分里納入焚化爐及台塑回饋金，相關單位要保障居民權益。此外，八卦里過去已經分過里，市府對未來可預期的人口增加要有精確評估，不要3、5年之後又再來分一次。
陳瑞勇說，各機關資料變動方面，戶政事務所將主動函送戶籍地址異動資料給監理、稅捐、地政、健保、台電、台水及金融、電信等相關單位辦理改註；目前仁武區有9所學校，八卦里學區屬大灣國中，重劃區有文四是八卦國中預定地，未來會視情況啟動規畫。
近日左營區公所也陸續召開說明會，福山里擬拆分4里、菜公里3里、新上里2里。正式方案將送交市政府、市議會與內政部審議，預計今年12月25日前公告實施。
