高雄壽山遭風災摧毀路面 工務局斥1500萬固坡完成

有「高雄人後山」美名的壽山在軍事管制解禁後，已為觀光熱區，其中萬壽路、興國路可通往壽山動物園，柴山大可通往秘境沙灘、山海宮等，人潮不少，近2年受接連風災影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網，全新路面已在上月完工通行。

近2年受颱風及強降雨侵襲，造成高雄多處山區道路災情，市府災後投入搶修並向中央申請經費，先前已完成東高雄甲仙、六龜、杉林、內門、旗山等區多處道路復原重建，近期再加強市區壽山萬壽路、興國路、柴山大路等邊坡穩定性和通行安全。

壽山為天然𥑮硓石（珊瑚礁岩）地質，受颱風豪雨沖刷土石，造成萬壽路、興國路、柴山大路部分路段邊坡滑動、路面坍陷，工務局道路養護工程處投入工程經費1500 萬元打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修道路側溝、新設防落石網、鋼板護欄等多元方式，穩固邊坡並提升防護，確保用路環境，並於7月底完工開放通行。

有「高雄人後山」美名的壽山，亦稱柴山，在軍事管制逐步解禁後，依山傍海的天然優勢已成為觀光熱區。萬壽路及興國路位於壽山東南側，可通往如法興寺、忠烈祠、觀景台、壽山動物園、國家自然公園等山間景點；柴山大路則位於壽山西北側，自西子灣往上，有小自然秘境沙灘、柴山小漁港、山海宮、海蝕洞等海岸秘境，遊客絡繹不絕。

除穩固邊坡、減少土石流失，工務局也在路側裝設反光防撞桿，加強路段警示，提醒民眾行經時多加留意。道工處補充，從勘災到規劃設計邀請高雄市土木技師公會及中華民國大地工程技師公會協助審查，多一層專業把關，強化未來減災效能、延長道路生命週期，市府將持續關注道路邊坡情形並採取安全防護措施，讓民眾通行有保障。 壽山近2年受接連颱風影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網。圖／高雄市工務局提供 壽山近2年受接連颱風影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網。圖／高雄市工務局提供 壽山近2年受接連颱風影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網。圖／高雄市工務局提供

