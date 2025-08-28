快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄壽山遭風災摧毀路面 工務局斥1500萬固坡完成

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
壽山近2年受接連颱風影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網。圖／高雄市工務局提供
壽山近2年受接連颱風影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網。圖／高雄市工務局提供

有「高雄人後山」美名的壽山在軍事管制解禁後，已為觀光熱區，其中萬壽路、興國路可通往壽山動物園柴山大可通往秘境沙灘、山海宮等，人潮不少，近2年受接連風災影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網，全新路面已在上月完工通行。

近2年受颱風及強降雨侵襲，造成高雄多處山區道路災情，市府災後投入搶修並向中央申請經費，先前已完成東高雄甲仙、六龜、杉林、內門、旗山等區多處道路復原重建，近期再加強市區壽山萬壽路、興國路、柴山大路等邊坡穩定性和通行安全。

壽山為天然𥑮硓石（珊瑚礁岩）地質，受颱風豪雨沖刷土石，造成萬壽路、興國路、柴山大路部分路段邊坡滑動、路面坍陷，工務局道路養護工程處投入工程經費1500 萬元打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修道路側溝、新設防落石網、鋼板護欄等多元方式，穩固邊坡並提升防護，確保用路環境，並於7月底完工開放通行。

有「高雄人後山」美名的壽山，亦稱柴山，在軍事管制逐步解禁後，依山傍海的天然優勢已成為觀光熱區。萬壽路及興國路位於壽山東南側，可通往如法興寺、忠烈祠、觀景台、壽山動物園、國家自然公園等山間景點；柴山大路則位於壽山西北側，自西子灣往上，有小自然秘境沙灘、柴山小漁港、山海宮、海蝕洞等海岸秘境，遊客絡繹不絕。

除穩固邊坡、減少土石流失，工務局也在路側裝設反光防撞桿，加強路段警示，提醒民眾行經時多加留意。道工處補充，從勘災到規劃設計邀請高雄市土木技師公會及中華民國大地工程技師公會協助審查，多一層專業把關，強化未來減災效能、延長道路生命週期，市府將持續關注道路邊坡情形並採取安全防護措施，讓民眾通行有保障。

壽山近2年受接連颱風影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網。圖／高雄市工務局提供
壽山近2年受接連颱風影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網。圖／高雄市工務局提供
壽山近2年受接連颱風影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網。圖／高雄市工務局提供
壽山近2年受接連颱風影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網。圖／高雄市工務局提供
壽山近2年受接連颱風影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網。圖／高雄市工務局提供
壽山近2年受接連颱風影響，部分路段邊坡滑動、路面坍陷，高市工務局花費1500萬元，打設邊坡鋼軌基樁、重建護坡共構擋土牆、整修側溝、新設防落石網。圖／高雄市工務局提供

柴山 落石 壽山動物園

延伸閱讀

高雄阿公阿嬤大白天在公園兒童遊戲區脫褲「野戰」 家長嚇傻急報警

林岱樺深陷助理費案認「被摧毀但重生」 強調不會退選高雄市長

風災後畜牧場重建 台南鼓勵把握補助轉型升級

整理包／2025AAA高雄登場！時間地點、門票資訊、豪華明星陣容一次看

相關新聞

好壯觀！ 26公尺燈篙立於孤棚上 恆春中元豎孤棚活動啟動

「2025恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於8月31日至9月6日舉辦，今天舉行「立燈篙」儀式，吊車將一根長26公尺的竹...

高雄壽山遭風災摧毀路面 工務局斥1500萬固坡完成

有「高雄人後山」美名的壽山在軍事管制解禁後，已為觀光熱區，其中萬壽路、興國路可通往壽山動物園，柴山大可通往秘境沙灘、山海...

金湖九宮格9月開跑 打卡連線拿大獎iPhone 17、Gogoro等你抽

金湖鎮公所推出的九宮格活動，每年都引起廣大迴響， 今年的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，今年鎮公所擴大...

高雄仁武晉升蛋黃區 八卦里合併後人口暴增將拆分2里

高雄多地大小里人數不均，左營、仁武等區陸續召開里調整計畫說明會，仁武區大樓林立、別墅不斷增加，人口本月突破10萬人，八卦...

影／巴貝多籍貨輪擱淺蘭嶼 航港局要求運他國處理「不得就地拆解」

去年10月1日受強颱山陀兒影響擱淺在台東蘭嶼的巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨船，近1年的時間，近日船公司依計畫正展...

高雄臨海汙水廠 測試中心養蚊子

高雄臨海水資源中心4年前啟用，當初市府簽訂的BTO合約中明定需增設一座「汙水高級測試中心」，提供產業研發、測試水處理技術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。