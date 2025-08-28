影／巴貝多籍貨輪擱淺蘭嶼 航港局要求運他國處理「不得就地拆解」

去年10月1日受強颱山陀兒影響擱淺在台東蘭嶼的巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨船，近1年的時間，近日船公司依計畫正展開前段貨艙貨物移除作業，預計10月底完成。交通部航港局表示，船體將運往他國處理，不得就地拆解。

航港局說明，巴貝多籍貨船擱淺至今，再相關單位嚴密監控及執行計畫作業下，不僅未產生油汙公害，也未對周遭生態造成破壞；目前船公司依船貨移除計畫，分別執行後前段貨艙貨物移除作業後，再接續移除船體。

巴貝多籍貨船去年10月1日因山陀兒颱風擱淺於蘭嶼岸際，船身斷裂為前後兩截，船上共19名船員全數由空勤及國搜中心吊掛獲救；避免重演24年前擱淺墾丁的阿瑪迪斯貨輪油汙事件發生，航港局第一時間立即成立緊急應變小組應處。

歷經近1年的時間，這幾天相關作業船隻陸續抵達擱淺海域，展開相關移除作業。當地居民表示，船體很大，最好的方式就是把船體拆解掉，不然下次颱風來，鋼骨結構會破壞珊瑚礁岩。蘭嶼鄉公所表示，希望船體能盡速移除，恢復岸際原貌。

台東縣環保局表示，從貨輪擱淺後包括航港局、海委會、環保局及鄉公所合作執行嚴密的環境生態監測，所幸沒有出現異常變化，移除完成前仍持續監測。

航港局強調，為避免對當地海域生態的造成影響，已要求船方不得就地拆解，依照船方提供的移除計畫內容，船骸將以浮揚方式，運往他國拆解。在確保作業人員安全前提下，所有移除作業，倘無天候因素影響，預計下個月底完成。 去年10月1日受強颱山陀兒影響擱淺在台東蘭嶼的巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨船，近1年的時間，近日船公司依計畫正展開前段貨艙貨物移除作業，預計下個月底完成。圖／讀者提供

