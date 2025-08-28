聽新聞
高雄臨海汙水廠 測試中心養蚊子

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄臨海水資源中心4年前啟用，是全國第一座結合汙水處理廠和再生水處理廠的示範廠，但廠內「汙水高級測試中心」至今未使用過。記者宋原彰／翻攝
高雄臨海水資源中心4年前啟用，是全國第一座結合汙水處理廠和再生水處理廠的示範廠，但廠內「汙水高級測試中心」至今未使用過。記者宋原彰／翻攝

高雄臨海水資源中心4年前啟用，當初市府簽訂的BTO合約中明定需增設一座「汙水高級測試中心」，提供產業研發、測試水處理技術，但審計部發現，測試中心至今無任何單位進駐研究，也從未使用，民代批4千萬元經費如同打水漂。

水利局表示，測試中心主要開放給學界或民間業者，如同預備平台，有具體研究需求時才會啟用，目前業界、學界仍在逐步醞釀，據悉台大團隊有興趣進駐，但市府尚未收到正式申請資料。

高雄臨海水資源中心是全國首座結合汙水和再生水處理廠的示範廠，每日處理5.5萬噸汙水，產製3.3萬噸再生水，其中再生水供應中鋼、中油、中石化、李長榮等廠商製程使用，並另設一座汙水高級測試中心供產業研發、測試水處理技術。

不過審計部去年決算報告指出，測試中心至今未使用，定位及發展方向未明，截至去年9月，仍無汙水處理相關業者表達使用意願，場域持續閒置，市府應研議活化措施，公私合作帶動再生水處理技術提升。

水利局說明，測試中心是供外界租用研究；市府已和國土署討論過，會持續與大專院校、研發機構連結，作為新興水處理技術的驗證場地。也會檢討使用規範，讓有需求的單位能夠更便利進駐，發揮政策效益。

