高雄塗銷車格「落漆」遭酸陷阱

高雄市多處以黑漆塗銷的停車格因連日豪雨沖刷掉漆面，導致底層覆蓋的白色標線浮現，民眾誤認為汽車格停入吃上罰單，鳳山區更出現一處畫有禁停紅線及汽、機車格「並存」的奇特車位，民眾怒批陷阱。交通局解釋，獲報後已逐一改善，爭議罰單也將撤銷。

交通局停車管理中心主任洪嘉亨說，市府平時都會要求廠商巡查已塗銷的車格漆面是否脫落，平時警方若發現民眾誤停遭開單，也會立即處理。近年相關陳情案確實不少，但因平面停車格採油漆繪製，無法刨除，將加強巡查處置。高雄市警察局交通大隊則說，鳳山區誤停塗銷車格一案，25日已函請裁決中心建議撤罰。

葉姓女子日前在鳳山區五甲一路899號前路邊車格停車竟遭拖吊，繳了1千元車輛保管費及600元罰鍰，事後愈想愈不對，回現場赫然發現，她停的格位不僅汽車格包覆機車格，格內還有一小段紅線，根本是「迷因車格」。

議員湯詠瑜介入了解，發現民眾停放的車格，2021年即改為機車格，但用以塗銷的黑漆近日因大雨沖刷脫落，導致民眾誤停。

不只鳳山區出現汽機車格及紅線並存怪象，三民區建國二路也有汽車格內畫紅線，林姓男子就因把車停在遭塗銷3分之2的「陷阱車格」被開罰，他氣憤地說，感覺驗收單位草草了事，這樣的做事態度實在要不得。議員張博洋說，市府應考量調整油漆耐久度。議員湯詠瑜說，市府應盡速解決車格塗銷不清問題，避免再有人「上當」。

