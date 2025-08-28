聽新聞
0:00 / 0:00

高雄塗銷車格「落漆」遭酸陷阱

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄多處遭塗銷的停車格因連日豪雨沖刷掉黑漆，下方白色標線浮現。圖／高雄市議員湯詠瑜提供
高雄多處遭塗銷的停車格因連日豪雨沖刷掉黑漆，下方白色標線浮現。圖／高雄市議員湯詠瑜提供

高雄市多處以黑漆塗銷的停車格因連日豪雨沖刷掉漆面，導致底層覆蓋的白色標線浮現，民眾誤認為汽車格停入吃上罰單，鳳山區更出現一處畫有禁停紅線及汽、機車格「並存」的奇特車位，民眾怒批陷阱。交通局解釋，獲報後已逐一改善，爭議罰單也將撤銷。

交通局停車管理中心主任洪嘉亨說，市府平時都會要求廠商巡查已塗銷的車格漆面是否脫落，平時警方若發現民眾誤停遭開單，也會立即處理。近年相關陳情案確實不少，但因平面停車格採油漆繪製，無法刨除，將加強巡查處置。高雄市警察局交通大隊則說，鳳山區誤停塗銷車格一案，25日已函請裁決中心建議撤罰。

葉姓女子日前在鳳山區五甲一路899號前路邊車格停車竟遭拖吊，繳了1千元車輛保管費及600元罰鍰，事後愈想愈不對，回現場赫然發現，她停的格位不僅汽車格包覆機車格，格內還有一小段紅線，根本是「迷因車格」。

議員湯詠瑜介入了解，發現民眾停放的車格，2021年即改為機車格，但用以塗銷的黑漆近日因大雨沖刷脫落，導致民眾誤停。

不只鳳山區出現汽機車格及紅線並存怪象，三民區建國二路也有汽車格內畫紅線，林姓男子就因把車停在遭塗銷3分之2的「陷阱車格」被開罰，他氣憤地說，感覺驗收單位草草了事，這樣的做事態度實在要不得。議員張博洋說，市府應考量調整油漆耐久度。議員湯詠瑜說，市府應盡速解決車格塗銷不清問題，避免再有人「上當」。

罰單 高雄市 停車格 汽車格

延伸閱讀

林岱樺深陷助理費案認「被催毀但重生」 強調不會退選高雄市長

疫情拉警報！高雄鼓山區登革熱今再添1例 累計8例住同一里

高雄登革熱群聚新增1例 積水孳生孑孓開罰逾50件

「全台最大里」高雄左營福山里 預計拆分為4里

相關新聞

高雄臨海汙水廠 測試中心養蚊子

高雄臨海水資源中心4年前啟用，當初市府簽訂的BTO合約中明定需增設一座「汙水高級測試中心」，提供產業研發、測試水處理技術...

高雄塗銷車格「落漆」遭酸陷阱

高雄市多處以黑漆塗銷的停車格因連日豪雨沖刷掉漆面，導致底層覆蓋的白色標線浮現，民眾誤認為汽車格停入吃上罰單，鳳山區更出現...

林岱樺深陷助理費案認「被催毀但重生」 強調不會退選高雄市長

民進黨立委林岱樺涉詐助理費案遭起訴，遭週刊爆料流出與釋煌智的曖昧簡訊，引發社會議論，林岱樺今接受資深媒體人黃暐瀚專訪，坦...

新財劃法連江縣分配款反減 縣長王忠銘批離島被矮化

新修正的「財政收支劃分法」原本被視為離島財源增加的契機，卻讓連江縣陷入「不增反減」的窘境。財政部依新版，連江縣115年度...

金門首推青年諮詢委員會 陳福海：讓青年走進政策核心

金門縣長陳福海上任後，以「以民為本、傾聽民瘼」為施政核心，持續透過「與鄉親有約」走訪基層，傾聽民意、調整政策方向。為了落...

金門洋樓化身立體書 人去樓空創作獲紅點設計獎

台中科大學生以金門洋樓立體書、圖鑑等，創作「人去樓空—洋樓拾憶」獲今年德國紅點設計獎，團隊成員邱瑾蘭說，將持續在金門創作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。