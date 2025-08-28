115年統籌分配款僅7億 連江：沒錢推動縣政

財劃法修正後，連江縣115年統籌分配款可能僅新台幣7億1300萬元，比修法前少，連江縣政府今天晚間以新聞稿表達不滿，強調恐無多餘經費推動縣政，必須舉債因應各項建設支出。

連江縣政府今天晚間發布新聞稿指出，依據財政部最新試算，連江縣115年的統籌分配款為7億1300萬元，少於修法前的7億2300萬元。縣長王忠銘深表不滿，並指示財稅局長陳歲金今天赴立法院，由國民黨籍立法委員陳雪生陪同，拜會財政部、行政院主計處等，了解相關事宜。

連江縣政府說明，財劃法修正案三讀通過後，根據財政部去年底初步試算，連江縣原可望增加統籌分配款至33億元，但日前針對新版財劃法研商會議中，若適用該法第16條之3離島計算方式後，連江縣的統籌分配款僅有7億1300萬元，不僅低於原試算，甚至比修法前還低。

連江縣政府更表示，全縣113年自籌財源僅3億8500萬元，若115年統籌分配款僅獲7億1300萬元，將使縣府無自主財源能力，需向中央各部會申請專案計畫補助。但財劃法修正通過後，中央政府一般與計畫性補助案大減，最終將導致縣府無多餘經費推動縣政，必須舉債以因應各項建設支出。

王忠銘透過新聞稿強調，獲知此事後「十分生氣」，認為統籌稅款分配自始至終都不公平，依法離島縣市合計應占統籌分配款的2.5%，應先算出離島合計預算金額後，再依照各縣人口與土地總數分配。而不是以全國的土地與人口數為分母計算，讓連江落得比修法前還少結果，情何以堪。

王忠銘更說，已透過國民黨籍立法委員陳雪生，安排與國庫署於9月2日上午在立法院召開會議。因此事攸關馬祖發展，將邀請連江縣議會一同出席，希望說清楚並解決問題。

連江縣政府建議，財政部應以離島3縣人口與面積加總，作為財劃法修正案統籌分配款計算基準，或以各縣財力優先順序分配，以避免連江縣成為全台唯一修法而減少財源的縣市。

