林岱樺深陷助理費案認「被催毀但重生」 強調不會退選高雄市長

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺坦言被摧毀但也因此重生。圖／林岱樺服務處提供

民進黨立委林岱樺涉詐助理費案遭起訴，遭週刊爆料流出與釋煌智的曖昧簡訊，引發社會議論，林岱樺今接受資深媒體人黃暐瀚專訪，坦言自己「這段期間歷經政治與輿論的摧殘，讓她一度重挫，但也因此重生」。

林岱樺強調，政治挫敗並不可怕，關鍵在能否因此再起，「如果沒有經過摧毀，林岱樺不會重生；如果沒有經過挫敗，民進黨也不會再起。」她將自身經歷與黨內改革相提並論，認為民進黨唯有正視檢討，才能重新贏回民心。

針對近期內閣改組與黨內檢討聲浪，林岱樺直言「該做的做，該換的換」，認為改革並不困難，關鍵是如何講人民的話、做人民的事。她舉例，自己率先要求卓院長普發現金，也質詢經濟部長必須親赴災區，凡事只要站在民意立場，就能獲得支持。

至於外界關注她是否因爭議考慮退出高雄市長初選，林岱樺明確表示不會退選。她說自己從政二十多年來始終深耕高雄，熟悉縣區、市區發展脈絡，市民對她仍有期待。她也將此次初選視為民進黨在高雄改革的起點，有信心延續謝長廷、陳菊與陳其邁的改革路線，推動城市持續進步。

林岱樺最後強調，人民最在意的不是「誰選不選」，而是民進黨能否徹底反省、政府能否讓民眾安心，唯有展現改革決心，才能重新贏回民心。

林岱樺 民進黨 經濟部長

