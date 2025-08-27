快訊

新財劃法連江縣分配款反減 縣長王忠銘批離島被矮化

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
新財劃法出爐，連江縣分配款反減，縣長王忠銘批離島被矮化。記者蔡家蓁/攝影
新修正的「財政收支劃分法」原本被視為離島財源增加的契機，卻讓連江縣陷入「不增反減」的窘境。財政部依新版，連江縣115年度統籌分配稅款僅得7.13億元，比今年修法前的7.23億元還少，連江縣縣長王忠銘今天在獲知後深表不滿，立即致電立委陳雪生在立法院召開會議，協助解決分配稅額不公情事。

王忠銘在獲悉消息後，氣憤表示「這根本不公平」，立即致電立委陳雪生，安排9月2日於立法院與國庫署召開會議，並將邀集縣議會共同出席，向中央爭取公道。他強調，統籌分配稅款的立法初衷是「調劑地方財政盈虛、促進均衡發展」，然而新制實施後卻讓連江縣財源雪上加霜，「這完全違背修法原意」。

縣府財政稅務局長陳歲金指出，修法過程中雖明訂離島縣市應有2.5%保障額度，但財政部計算時卻將分母與本島縣市混算，導致19縣市分食了原屬於離島的保障款額度。

王忠銘痛批，真正公平的算法，應該是離島三縣（澎湖、金門、連江）人口與面積加總後，再行分配；其他縣市則另行計算，否則離島等於被矮化！

依縣府統計，114年度連江縣統籌分配稅款7.23億元，再加上13.27億元的一般性補助款，合計約21億元，可作為推動各項建設的自主財源。但新財劃法實施後，115年度僅剩7.13億元，其餘必須仰賴中央補助計畫申請，不僅限縮施政彈性，甚至可能被迫舉債支應基礎建設。

縣府擔憂，新制雖讓全國多數縣市受惠，但連江縣卻未分得好處，反而與其他縣市的財源落差進一步擴大。王忠銘強烈呼籲中央重新檢討離島計算方式，建議比照鄉鎮分配模式，以「離島三縣人口及面積總數」作為分母，並在必要時平均分配或依財力等級比率（3:2:1）分配，否則離島的生存與發展將難以為繼。

修法 王忠銘 財政收支劃分法

相關新聞

新財劃法連江縣分配款反減 縣長王忠銘批離島被矮化

新修正的「財政收支劃分法」原本被視為離島財源增加的契機，卻讓連江縣陷入「不增反減」的窘境。財政部依新版，連江縣115年度...

林岱樺深陷助理費案認「被催毀但重生」 強調不會退選高雄市長

民進黨立委林岱樺涉詐助理費案遭起訴，遭週刊爆料流出與釋煌智的曖昧簡訊，引發社會議論，林岱樺今接受資深媒體人黃暐瀚專訪，坦...

養蚊子！高雄臨海汙水廠斥4千萬建測試中心 啟用4年無人用

高雄臨海水資源中心4年前啟用，是全國第一座結合汙水處理廠和再生水處理廠的示範廠，每日處理水量為5.5萬噸汙水，產製3.3...

高雄多處停車格塗銷後「遭大雨沖刷浮現」 民眾誤停慘遭拖吊

高雄市區多處遭黑漆塗銷的停車格日前因連日豪雨沖刷剝落，下方原先的白色標線浮現後，導致民眾誤認停入遭拖吊，鳳山區就出現一處...

金門首推青年諮詢委員會 陳福海：讓青年走進政策核心

金門縣長陳福海上任後，以「以民為本、傾聽民瘼」為施政核心，持續透過「與鄉親有約」走訪基層，傾聽民意、調整政策方向。為了落...

76歲不老騎士快閃金門 跨海朝聖騎行見證鄭成功祭典

來自台中的76歲「不老騎士」陳敏先，今日一早搭機抵達金門，隨即展開僅1天的環島公益朝聖快閃行程，雖然只有短短數十小時，但...

