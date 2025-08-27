新財劃法連江縣分配款反減 縣長王忠銘批離島被矮化

新修正的「財政收支劃分法」原本被視為離島財源增加的契機，卻讓連江縣陷入「不增反減」的窘境。財政部依新版，連江縣115年度統籌分配稅款僅得7.13億元，比今年修法前的7.23億元還少，連江縣縣長王忠銘今天在獲知後深表不滿，立即致電立委陳雪生在立法院召開會議，協助解決分配稅額不公情事。

王忠銘在獲悉消息後，氣憤表示「這根本不公平」，立即致電立委陳雪生，安排9月2日於立法院與國庫署召開會議，並將邀集縣議會共同出席，向中央爭取公道。他強調，統籌分配稅款的立法初衷是「調劑地方財政盈虛、促進均衡發展」，然而新制實施後卻讓連江縣財源雪上加霜，「這完全違背修法原意」。

縣府財政稅務局長陳歲金指出，修法過程中雖明訂離島縣市應有2.5%保障額度，但財政部計算時卻將分母與本島縣市混算，導致19縣市分食了原屬於離島的保障款額度。

王忠銘痛批，真正公平的算法，應該是離島三縣（澎湖、金門、連江）人口與面積加總後，再行分配；其他縣市則另行計算，否則離島等於被矮化！

依縣府統計，114年度連江縣統籌分配稅款7.23億元，再加上13.27億元的一般性補助款，合計約21億元，可作為推動各項建設的自主財源。但新財劃法實施後，115年度僅剩7.13億元，其餘必須仰賴中央補助計畫申請，不僅限縮施政彈性，甚至可能被迫舉債支應基礎建設。

縣府擔憂，新制雖讓全國多數縣市受惠，但連江縣卻未分得好處，反而與其他縣市的財源落差進一步擴大。王忠銘強烈呼籲中央重新檢討離島計算方式，建議比照鄉鎮分配模式，以「離島三縣人口及面積總數」作為分母，並在必要時平均分配或依財力等級比率（3:2:1）分配，否則離島的生存與發展將難以為繼。

