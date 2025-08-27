解決暑假幼兒托育難題 馬祖家長自組共學班互助

快訊

中央社／ 連江縣27日電

馬祖無針對幼兒的短期托育服務，也沒有民營幼兒補習班。為解決幼稚園暑期放假造成的托育困難，一群家長自組共學團，舉辦為期5天的共學互助班，分攤育兒壓力。

發起人之一劉羽庭今天告訴中央社記者，幼兒暑期共學互助班從21日至25日，招收31名3歲至6歲的兒童，除馬祖在地人外，還包含軍眷、新住民等。課程內容涵蓋馬祖語、英語、幼兒足球、幼兒體操等，並邀請縣警局等公家機關進行宣導。參加學童不需費用，但家長需輪值擔任課程義工。

劉羽庭說，共學團由一群在地家庭組成，原本是討論幼兒英語學習，但過程中發現，大家共同的煩惱是縣內幼稚園8月底放假2週，家長仍需上班，縣內又無短期托育設施，孩子無處可去。為解決此狀況，由她擔任主要發起人，與志同道合的家長們，籌畫出共學互助計畫。

經費方面，劉羽庭表示，考量核銷程序繁複，共學計畫所需費用均對外募款，約1個月募齊目標金額。起初家長不明白共學目的，但聽過說明後皆慷慨解囊。也有連江縣政府官員知道要辦共學班，捐了筆不小金額，但再三強調「絕對不能對外透露」，令人莞爾。

雖順利募得經費，但師資與兒童的午餐等，仍有課題待克服。劉羽庭說，大家透過自己的人脈，如馬祖語老師由YouTuber「掐米」曹辰瑩擔綱，英語老師Cindy則是成員的大學同學，授課兼旅遊。午餐由無黨籍議員曹以標及國民黨籍南竿鄉民代表陳彥錡協調在地餐廳大廚協助。

劉羽庭說，幼兒共學班是馬祖首度嘗試，連江縣早期療育社區資源中心也提供場地協助。開課後，多名民意代表、縣府官員到場關心，希望明年能擴大舉辦。家長們也從觀望轉為主動協助照顧孩子，讓共學團成員感動不已。

至於明年是否續辦，劉羽庭認為，共學計畫的誕生，凸顯出馬祖在地幼兒托育與學習資源的不足，但單靠共學團家長力量仍有極限。若明年持續舉辦，希望能引進外部資源，如願意協助偏鄉幼兒教育的基金會或社團，幫助在地爸媽減輕暑期育兒負擔。

